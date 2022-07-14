Golcü rekabetinde Muleka önde!

Kara Kartal'ın Cenk ile birlikte hücum hattına yaptığı 3 takviyeden ikisi olan Weghorst ile Muleka, kampa geç katıldıkları için Siyah-Beyazlılar'la takım çalışmalarına tam anlamıyla dahil olmadılar.

Yapılan antrenmanların belli bölümlerinde bireysel çalışmalarını sürdüren ikiliyle, teknik direktör Valerien Ismael dün özel olarak ilgilendi. Özel program hazırlanan Weghorst ile Muleka, Amerikan Futbolu oynadıkları bölümün ardından koşu testlerine girdi.

Yapılan uygulamalarda Jackson Muleka, Weghorst'un önünde yer aldı.