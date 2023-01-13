Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe , hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da ara transfer dönemini en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyor. Samet Akaydın'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de gündemin ana konularından biri de golcü transferi...





İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Sarı-Lacivertliler, pazar günkü Gaziantep maçının provalarına dün sabah yaptığı idmanla devam etti. Yeni transfer Samet Akaydın, Fenerbahçe’deki ilk antrenmanına dün çıktı.

İdman öncesinde Jorge Jesus, yeni öğrencisiyle kısa süreli bir toplantı yaptı. Ardından diğer futbolcular, Samet’e ‘Hoş geldin’ dedi. Sarı- Lacivertliler, çabukluk hareketleri ve pas çalışmalarının ardından bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

'ŞAMPİYONLUK İÇİN BURAYI SEÇTİM'

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atan ilk isim olan Samet Akaydın konuştu...

Adana Demirspor’dan transfer edilen Samet Akaydın, dünkü idmanın ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. 28 yaşındaki stoper, Sarı-Lacivertli formayla ilk açıklamalarını yaptı. Milli futbolcu, Fenerbahçe gibi büyük bir camiada olmanın mutluluğunu yaşadığını, her oyuncunun hayalinin böyle büyük bir takımda oynamak olduğunu söyledi.

Samet Akaydın, inatçı bir yapısı olduğunu dile getirerek, “Bizim Türk oyuncular olarak isteyip yapamayacağım bir şey yok. Sahaya çıktığım zaman savaşmaktan vazgeçmeyen bir yapım var. Başarılı olacağıma inanıyorum. Kötü mücadele vermem. Kötü oynayabiliriz ama kötü mücadele etmem. Formamı sonuna kadar terletirim” ifadelerini kullandı.

‘Jesus beni çok istedi’

28 yaşındaki oyuncu Jorge Jesus ile konuştuğunu söyleyerek, “Jorge Jesus’un beni çok istediğini biliyordum. Oynadığım kulüplerde buna dikkat ederim. Antrenman öncesinde bir toplantı yaptık. Hocamız, 3’lü sisteme uyabileceğim için beni istedi. Benim sisteme katkım olacaktır. Benim daha çok topla çıkan, oyun kuran bir yapım var. Hocam da bu özelliklerimi biliyor, bana söyledi. Milli Takım’da da savunmanın sağında ve ortasında oynadım. Üstesinden geldim” dedi.

'Fenerbahçe'ye gitmek istediğimi söyledim'

Samet Akaydın, birçok takımın kendisini istediğini söyledi. Başarılı savunmacı, “Yurt dışından da teklifler vardı. Bana nereye gitmek istediğimi sordular. Ben de Fenerbahçe dedim. Laf olsun diye demedim. Hislerimle hareket eden biriyim. Fenerbahçe’nin şampiyon olacağına inandım. İnşallah olacağımıza inanıyorum. Tereddütsüz tercih ettim” diye konuştu.

KÜRŞAD FİLİZ İLE İKİNCİ MAÇ

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’de görev yapacak haftanın hakemlerini açıkladı. Pazar günü Gaziantep ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri ise Serkan Olguncan ve Cem Özbay olacak.

Filiz, Sarı-Lacivertliler’in bu sezon ligde İstanbulspor’u deplasmanda 5-2 yendiği maçta görev yapmıştı. Genç hakem, iki takımdan birer oyuncuya sarı kart çıkarırken Fenerbahçe lehine penaltı kararı vermişti.

İRFAN CAN'A 2 MAÇ CEZA

PFDK, derbide Dubois'ya yaptığı hareketle direkt kırınızı kart gören Irfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza verdi. Fenerbahçe Kulübü, taraftarının neden olduğu saha olayları yüzünden 112 bin TL para cezası aldı.

Ayrıca derbide kuzey tribünü D, E, L, M; Spor Toto Tribünü G ve H ile Fenerium AVIS G blokta yer alan seyircilerin elektronik biletleri bir sonraki iç saha maçı için bloke edilecek. Ortak alanda 5 yıldızlı logo kullanımı için ise ceza gelmedi.

NAPOLİ'DEN ARDA'YA 10 MİLYON EURO

Corriere dello Sport, Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin Arda Güler transferi için Fenerbahçe Futbol Operasyonları Direktörü Mario Branco'dan randevu aldığını yazdı ve ekledi: Yapılacak teklif 10 milyon Euro!

Jorge Jesus, hazır görmediği için oynatmasa da Arda Güler için Avrupa'nın devleri sıraya girmiş durumda. Son dönemde PSG, Dortmund ve Tottenham'ın yakın ilgi gösterdiği 17 yaşındaki yıldız için hamle yapmaya hazırlanan ilk kulüp Napoli... Corriere dello Sport, Mavi-Beyazlıların Arda'yı kadrosuna katmak için temaslara başladığını yazdı. Habere göre İtalyan ekibinin sportif direktörü Cristano Giuntoli, Fenerbahçe Futbol Operasyonları Direktörü Marico Branco'dan bu transferi görüşmek için randevu aldı.

'Sol ayağı meşhur'

Napoli'nin, Arda Güler'in peşinde birçok takım olduğunu bildiği ve bu nedenle hızlı bir şekilde transferi bitirmek istediği kaydedildi. Giuntoli'nin Istanbul'a, 10 milyon Euro'luk bir teklifle geleceği belirtildi. İtalyan sportif direktörün Arda Güler için Fenerbahçe ile şimdiden anlaşma sağlayıp, genç yeteneğin sezon sonuna kadar takımında kalmasını önereceği yazıldı. Haberde, 17 yaşındaki oyuncunun sol ayağının şimdiden çok meşhur bir hale geldiğine değinildi. Napoli'ye Kim'i öneren ve transferin mimarlarından olan, antrenör Massimiliano Maddaloni son olarak yakın arkadaşı Gluntoli'ye, "Arda'yı kaçırmayın" tavsiyesinde bulunmuştu.

PSG de hamle yapabilir

Henüz bir hamle yapmasa da PSG de Arda için her an harekete geçebilir. Kulübün stratejik danışmanı Luis Campos, geçtiğimiz sezon Galatasaray 'da görev yaptığı için Milli oyuncuyu yakından tanıyor. Campos, genç yeteneği PSG'ye kazandırmayı çok istiyor. Napoli'nin resmi bir teklifle masaya oturması halinde Fransız devinden de ilk girişim gelebilir.

RAMON İÇİN JESUS DEVREDE

Jorge Jesus, eski takımı Flamengo'nun genç yıldızı Ramon'u gözüne kestirdi. 21 yaşındaki sol bek son sezonu Bragantino'da kiralık geçirmişti. Ayrton Lucas ve Filipe Luis'in arkasında 3. seçenek olan Ramon'un yeniden kiralanma ihtimali yüksek.

Fenerbahçe, Jesus'un da devreye girmesiyle Brezilyalı sol beki sezon sonuna kadar kiralamaya hazırlanıyor.

FRAN NAVARRO ÇOK İSTİYOR

Jorge Jesus’un forvet için önerdiği Navarro, kulüplerin anlaşmasını dört gözle bekliyor. 24 yaşındaki golcünün, kariyerinde yeni bir adım atmak istediği ve Fenerbahçe’yi bu açıdan önemli bir şans olarak gördüğü kaydedildi.

Portekiz basını, forvet arayışındaki Fenerbahçe’nin Gil Vicente’nin yıldızı Fran Navarro’nun peşinde olduğunu yazmıştı. Jorge Jesus’un forvet takviyesi için önerdiği İspanyol yıldız için yönetim girişimlere başladı. Piyasa değeri yaklaşık 5 milyon Euro olan Navarro için yönetim maliyet araştırması yapıyor.

Sarı-Lacivertliler’in ilgisi, Fran Navarro’yu fazlasıyla heyecanlandırdı. 24 yaşındaki forvet, geçen sezon yakaladığı çıkışı bu sezon da sürdürüyor. Navarro, böyle bir yükseliş yakaladığı dönemde kariyerinde yeni bir adım atmak istiyor. Golcü oyuncunun bu nedenle Fenerbahçe’nin ilgisini önemli bir şans olarak gördüğü belirtildi.

Navarro, Portekiz Ligi'nde 8 kez ağları sarstı ve krallık yarışında 9 gollü Gonçalo Ramos (Benfica) ve Mehdi Taremi (Porto) ile kapışıyor.

1.5 sezonda 28 gol

Valencia altyapısından yetişen başarılı futbolcu, geçen sezon bedelsiz olarak Gil Vicente’ye transfer oldu. Fran Navarro, ilk sezonunda 35 resmi maçta 16 kez ağları sarstı. 24 yaşındaki forvet bu sezon ise Portekiz ekibinde 24 müsabakada sahaya çıkarken, 12 gol attı ve 2 de asist yaptı. Navarro ayrıca İspanya Milli Takımı’nın U16, U17, U18, U19 ve U20 kategorilerinde forma giymişti.