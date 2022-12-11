Golbolda şampiyonlar firesiz!

Portekiz'de devam eden Golbol Dünya Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımımız rakip tanımıyor... 2016 Rio ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda üst üste şampiyon olan Kadın Milliler, tarihteki ilk Dünya şampiyonluğu yolunda ilerliyor. Ay-Yıldızlılar, Güney Kore ve Cezayir'in ardından Danimarka'ya da fark attı (10-4) A Grubu'nda 3'te 3 yaptı.

Kadın Milliler bugün 2000, 2004 Paralimpik, 2005 Dünya şampiyonu Kanada'yla karşılaşacak. Dünya Şampiyonası'nda ilk kürsü başarısını arayan Erkek Milliler ise C Grubu 3. maçında ilk yenilgisin aldı. Erkek Milliler, güçlü rakibi Brezilya'ya bitime 5 dakika kala, 6-3 önde olduğu maçı 9-6 kaybetti.