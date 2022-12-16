Golbolcular final yolunda

Portekiz'de devam eden Golbol Dünya Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımımız yarı finale yükseldi. 2016 Rio ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda üst üste şampiyon olan Kadın Milliler, tarihteki ilk Dünya şampiyonluğu yolunda ilerliyor. Grup maçlarını 6 galibiyet, 1 yenilgiyle 2. sırada bitiren Ay Yıldızlılar, çeyrek finalde paralimpik 2.'si ABD'yi 5-4 mağlup ederek son 4 takım arasına girmeyi başardı. Sevda Altunoluk, Sevtap Altunoluk, Fatma Gül Güler, Berfin Altan, Reyhan Yılmaz, Şeydanur Kaplan'dan oluşan Kadın Milli Takımımız 2014'te Dünya 3.'sü, 2018'de de Dünya 2.'si olmuştu. Kadın Milliler'in İsrail'le oynayacağı yarı final maçı gazetemiz baskıya girdiğinde henüz başlamamıştı.

Erkek Milliler kürsü şansını yitirdi

Dünya Şampiyonası'nda ilk kürsü başarısını arayan Erkek Milliler ise çeyrek finalde Ukrayna'ya 6-5 yenilerek kürsü şansını yitirdi. Tuncay Karakaya, Hüseyin Alkan, Ebubekir Sıddık Kara, Oğuzhan Yılmaz, Bilal Tekin, Yunus Emre Akyüz'den oluşan Erkek Milliler grupları 2. sırada bitirmişti.