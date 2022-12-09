Takım sporlarında Türkiye'nin en başarılı branşlarından biri olan golbolda, Dünya Şampiyonası heyecanı dün Portekiz'de başladı. Kadın ve Erkek Milli Takımımız ilk maçlarını kazanarak şampiyonaya moralli bir giriş yaptı. 2016 Rio ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda şampiyonluk yaşayan Kadın Milli Takımımız, A Grubu ilk maçında Güney Kore karşısında rahat bir galibiyete ulaştı. Sevda Altunoluk, Sevtap Altunoluk, Fatma Gül Güler, Berfin Altan, Reyhan Yılmaz, Şeydanur Kaplan'dan oluşan Kadın Milliler, Güney Kore'yi 11-2 mağlup etti. Türkiye'nin gollerini Sevda 6, Fatma Gül 3, Sevtap ve Berfin 1'er gol attı. Güney Kore ise gollerini sadece penaltıdan buldu.

Erkek Milliler Dünya 2.sini yendi

Tuncay Karakaya, Hüseyin Alkan, Ebubekir Sıddık Kara, Oğuzhan Yılmaz, Bilal Tekin, Yunus Emre Akyüz'den oluşan Erkek Milliler de C Grubu ilk maçında, son Dünya 2.'si Almanya'yla karşılaştı. Ay-Yıldızlılar güçlü rakibini 10-7 yenerek önemli bir galibiyeti hanesine yazdırdı. Sıralamada ilk 2'ye girecek takımların Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alacağı Dünya Şampiyonası'nda Kadın Milliler bugün TSİ 19.00'da Cezayir'le, Erkek Milliler de TSİ 17.50'de ev sahibi Portekiz'le karşılaşacak.