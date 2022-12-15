Portekiz'de devam eden Golbol Dünya Şampiyonası'nda Türkiye hem Kadın hem Erkek Milli Takımı'yla çeyrek finale çıktı. Paralimpik Oyunları'nda üst üste 2. kez şampiyonluk sevinci yaşayan Kadın Milli Takımımız (Sevda Altunoluk, Sevtap Altunoluk, Fatma Gül Güler, Berfin Altan, Reyhan Yılmaz, Şeydanur Kaplan) grup maçlarını 6 galibiyet, 1 yenilgi ile 18 puanla 2. sırada bitirdi. Dünya arenasında ilk altın madalya başarısını yakalamak için mücadele eden Ay-Yıldızlılar tek yenilgisini namağlup lider Kanada karşısında aldı.

Dünya Şampiyonası'nda ilk kez kürsüye çıkmak için mücadele eden Erkek Milliler de (Tuncay Karakaya, Hüseyin Alkan, Ebubekir Sıddık Kara, Oğuzhan Yılmaz, Bilal Tekin, Yunus Emre Akyüz) grubunu 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgiyle 14 puanla 3. sırada yer aldı. Erkek Milliler, tek yenilgisini Brezilya karşısında almış, Belçika ve Japonya'yla berabere kalmıştı.