Gölbaşı Belediyespor’dan şampiyonluk kutlaması

Gölbaşı Belediyespor, Çubuk Spor’u 1-0 mağlup ederek Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükseldi. Kupayı Gölbaşı Belediye Başkanlığı’na getiren futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler sevince boğuldu. Coşkulu kutlamaya Gölbaşı Belediyesi önünde başlayan taraftarlar, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’i; 'Büyük Başkan' sloganları ile karşıladı. Başkan Şimşek, sevinçten gözyaşlarını tutamadı ve futbolcuları tek tek tebrik etti. Şimşek, duygularını şöyle ifade etti:

“En büyük destekçimiz Gölbaşı halkımızdı. Gölbaşılı hemşerilerimize sizlerin nezdinde teşekkür ediyorum. Burada bir tarihe şahitlik ettik. Musa Şahin Başkanımıza ve yöneticilerimize şükranlarımı iletiyor, sporcularımızın yüreklerine, bileklerine ve ayaklarına sağlık diyorum. Gölbaşı hedeflerine adım adım ilerlemeye devam ediyor.”

Gölbaşı Belediyespor Başkanı Musa Şahin ise şunları söyledi:

“Tarihimizden aldığımız bu onur ve güç ile daha güçlü yarınlara ve daha büyük zaferlere kavuşacağımıza yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Kulübümüze hizmet etmiş Kıymetli başkanlarımıza, yöneticilerimize, antrenörlerimize ve kulüp çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”

Ankara oyun havaları ve marşlar eşliğinde şampiyonluk coşkusu yaşanan günde, kutlamalar uzun süre devam etti.

İHA