2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takımımız, H Grubu’ndaki 8. maçında Paris deplasmanında Fransa ile karşılaştı.

İlk olarak karşılaşmanın 76. dakikasında Fransa'nın sağ kanattan Antoine Griezmann ile kullandığı kornerde Olivier Giroud'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu. Bu golle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

Fransızlara cevabımız 81. dakikada geldi. Sağ kanattan kullandığımız serbest vuruşta arka direkte kafa vuruşunu yapan Kaan Ayhan ile beraberliği yakaladık.

Golün ardından Milli futbolcularımız Mehmetçik'e selam göndermeyi ihmal etmedi ve gol sevinci olarak Asker Selamı'nı yaptılar. Hatırlanacağı üzere bu selam Avrupa'da gündem olmuş ve Avrupa medyası manipüle edici haberlere malzeme yapmışlardı.

Milliler cevabı yine sahada vererek Asker Selamı ile Mehmetçik'e selam gönderdiler.