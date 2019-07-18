Göktuğ Ergin: 'Türk okçuluğu özlediği madalyaya 2020’de kavuşacak'

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Türkiye’nin okçulukta ilk olimpiyat madalyasını Tokyo 2020’de kazanacağına inandığını söyledi.

Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli okçuların Dünya Kupası’nın Berlin’de düzenlenen 4. ayağında 4 altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attıklarını dile getirdi.

Dünya Kupası’nda milli takımın 2017’den bu yana devam eden bir yükselişinin bulunduğuna işaret eden Ergin, "2019 Dünya Kupası’nın Berlin ayağında 4 altın madalyaya ulaştık. Ülkeler sıralamasında birinci olduk. Bu bizim için çok önemli. Dünya kupalarında 2017’den beri hep madalya alarak gelen, bugünkü başarı için bizi ümitlendiren bir süreç vardı. Bundan sonraki süreçte de takımımızın aynı şekilde devam etmesini ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ergin, erkekler klasik yayda mücadele eden Mete Gazoz’un üst üste iki yıldır Berlin’de altın madalya kazanmasıyla ilgili ise şöyle konuştu:

"Dünya Kupası’nın Berlin ayağı sporcularımızdan performans olarak en üst seviyeye ulaşmalarını istediğimiz dönemde yapılıyor. Çünkü dünya ve Avrupa şampiyonaları gibi hedef yarışmalarımız genelde haziran-temmuz aylarına denk geliyor. Yarışmaların her yıl aynı dönemde Berlin’de olması Mete’nin üst üste iki yıl burada altın madalya almasını sağladı. Antrenman planlamamızın doğru şekilde işliyor olduğu ön plana çıkıyor. Mete de çok özverili, dikkatli çalışan, hayatının tamamını artık okçuluk için geçiren bir sporcu. Tam anlamıyla profesyonel. Kendisine verilen programı çok doğru bir şekilde götürdüğü için Berlin’de üst üste iki yıldır altın madalya kazanıyor."

Ergin, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda madalya kazanması beklenilen isimler arasında Mete Gazoz’un da yer almasına ilişkin ise "Öncelikle tabii ki önümüzdeki yıl iki olimpiyat kota yarışmasına katılacağız. Ümit ediyoruz ki Antalya’da 20-26 Mayıs 2020’de yapılacak ilk kota yarışmasında Mete olimpiyat kotasını alacaktır. Türk okçuluğu özlediği madalyaya 2020’de kavuşacak." diye konuştu.

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından geçen yıl dünyada yılın antrenörü seçilen Ergin, Türkiye’nin okçulukta henüz olimpiyat madalyası kazanamadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Olimpiyatlarda dördüncülüklerimiz var, madalyamız yok. Artık bunu değiştirmek istiyoruz. 2013’te başlattığımız bir proje var. Bu program dahilinde yetişen Mete Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz gibi sporcularımız, şu anda tüm dünyada madalya adayı olarak gösteriliyor. Madalya beklentisi sadece ülkemizde değil, tüm dünyada var. Mete, Berlin’de kazandığı madalyayla dünya sıralamasında 3’üncülüğe yükseldi. Kategorisinde şu an itibarıyla dünyanın en iyi 3 sporcusundan biri. Kendisinden olimpiyatlarda madalya beklenilmesi çok doğal. Ama tabii ki olimpiyatlar farklı bir platform. Hiçbir yarışmaya benzemez. Dünyanın en iyi 64 sporcusu orada yarışacak. Mete de onların içinde en avantajlılarından birisi olacak."

"Geçmişe dönük 4 olimpiyatın analizini yaptık"

Ergin, olimpiyatlarda madalya almak için nasıl bir performans sergilenmesi gerektiğini bildikleri belirterek, "Geçmişe dönük 4 olimpiyatın analizini yapmış durumdayız." dedi.

Bu sezon biter bitmez 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın hazırlık programına başlayacaklarını anlatan Ergin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Uyguladığımız antrenman programıyla Mete’nin de bunu çok doğru bir şekilde götürmesiyle bugüne kadar istediğimiz performansa hep ulaşabildik. Sporcumuzu olimpiyat döneminde o performansa ulaştırmak için gerekli çalışmaları yapacağız. Ümit ediyoruz ki o dönem geldiğinde Mete yine performans olarak yapabilirlik açısından o seviyede olacaktır. Mete olimpiyatlarda en büyük madalya adaylarından biri."

ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR