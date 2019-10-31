Galatasaray Doğa Sigorta, pota derbisinde ezeli rakibi Fenerbahçe Beko'yu farklı yenerken, maç öncesi "Yendik, yine yeneceğiz" diyen Kaptan Göksenin Köksal galibiyeti de şu sözlerle anlattı:

"Ligde Afyon, EuroCup'ta Budocnost maçlarını son topta kazandık. Geçen sezon son topta kaybediyorduk... Artık daha tecrübeli bir takımız ve kazandıkça özgüvenimiz arttı. Fenerbahçe derbisi öncesinde de 'Yeneceğiz' demiştim. Yanılmadım! Aramızda ciddi bütçe farkı olsa da bu sonucu bekliyordum. Çünkü Sinan Erdem'de Abdi İpekçi'yi hatırlatan bir atmosfer vardı. Salonda 6. adam oldular ve farklı kazanmamızı sağladılar."

"De Colo çok kaliteli bir oyuncu ama ondan daha iyilerine karşı oynamıştım. Derbide de çekincem yoktu. 16 sayı attı ancak ben tutarken değil, yardıma gittiğim anlarda sayılar buldu. Zaten görevim onu düzen dışına çıkarıp bireyselliğe zorlamaktı. Planımız tuttu, De Colo 16 sayı atmasına rağmen biz 19 farkla kazandık."

KADRO DERİN DEĞİL

"Gerçekçi olalım; iddialı bir Euroleague takımı kadar derin kadromuz yok. Bu açığı taraftarımızın enerjisi ile kapatacağız. Hedeflerimiz ligde final, Eurocup'ta önce çeyrek final, sonrasında gidebileceğimiz yere kadar gitmek.Burada taraftarımıza çok iş düşüyor. Eğer derbideki gibi yanımızda olurlarsa evimizde yenemeyeceğimiz rakip yok!"

(Sabah)



