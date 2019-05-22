Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada tamamlayan Medipol Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ'dan gündeme bomba gibi düşen açıklamalar geldi. TRT Spor canlı yayınına konuk olan Gümüşdağ, takımın tecrübeli yıldızı Emre Belözoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın geleceği hakkında konuştu.

38 yaşındaki Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye dönmek istediğini belirten Gümüşdağ, "Kendisinin önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de oynayıp futbolu bırakma yönünde bir isteği var." ifadelerini kullandı. Başakşehir'in patronu, adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la birlikte anılan Abdullah Avcı'nın ise hiçbir yere gitmeyeceğini ifade etti.

"Abdullah Avcı, bizim teknik direktörümüzdür." diyen Gümüşdağ, "Hocamız, hiçbir yere gitmeyecek ama kendisinin takımdan ayrılma isteği varsa bunu cuma günkü maçtan sonra görüşürüz." şeklinde konuştu. 46 yaşındaki futbol adamı, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olmayı düşünmediğini de sözlerine ekledi.



