M. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği yapabilmesi için tüm özelliklere sahip olduğunu belirterek, "Gerekli tüm koşuları yerine getirdiğini biliyor ve gönül rahatlığı ile iddia ediyorum ki, adil bir değerlendirme olduğu takdirde yarın Türkiye için çok mutlu ve gururlu bir gün olacaktır" dedi.

Turuncu-lacivertlilerin resmi internet sitesinden Başkan Göksel Gümüşdağ'ın yaptığı açıklama şöyle:

"2024 Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapabilmek için Türkiye’nin tüm özelliklere sahip olduğunu, gerekli tüm koşuları yerine getirdiğini biliyor ve gönül rahatlığı ile iddia ediyorum ki, adil bir değerlendirme olduğu takdirde yarın Türkiye için çok mutlu ve gururlu bir gün olacaktır.

Avrupa’daki statların, tesislerin çoğuna ya bizzat gittim ya da yakından biliyorum. Futbola ilgili duyan herkesin teyit edeceği üzere tüm büyük şehirlerimizde, Avrupa ülkelerinin çoğunda bulunmayan modern ve büyük kapasiteli spor kompleksleri, stadyumlar ve spor salonları var. Ayrıca Türk halkının futbola ve bu tarz büyük organizasyonlara yoğun ilgisi var. Değerlendirme kriterleri profesyonelce olduğu takdirde kazanmamız işten bile değil.

Türkiye’nin spor organizasyonları konusundaki vizyonunu yansıtması ve yurt dışındaki itibarı için büyük önem arz eden bu kararın lehimize olacağına olan inancım tam."