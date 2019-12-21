Edin Visca, İrfan Can, Clichy ve Arda Turan... Başakşehir’de geleceği merak konusu olan oyuncularla ilgili Başkan Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu.

İstanbul ekibinin patronu, “Visca haberleri (Fenerbahçe) doğru değil. Devre arası için bir teklif gelmedi. Gelse de zaten sıcak bakmayız. O bizim sembol oyuncumuz. Göndermek istemiyoruz. Takas edilecek bir futbolcu hiç değil. Türkiye’nin en iyi yabancısı. Umarız uzun yıllar burada kalıcı olur” dedi. Gümüşdağ şöyle devam etti: “İrfan için sezon başında oldukça fazla teklif aldık yurt içinden. Ama kendisi de yurt dışını düşünüyor. Bize öyle söylemişti. Sezon sonunda bakacağız. Avrupa’dan ciddi talipleri var. Clichy’nin sözleşmesi sezon sonu bitiyor ama biz kalmasını istiyoruz. Gerçek bir profesyonel. Ondan çok memnunuz”

‘Şampiyonluğu bırakmayız’

“Arda konusunda ise daha önce söylediğim gibi Galatasaray’a gitmek isterse kolaylık sağlarız. Emre Belözoğlu için yaptığımızı, Arda için de yaparız. Avrupa’da devam ediyoruz. Tüm taraftarlar Milli Takım gibi Başakşehir’i sahiplendi. Ligde de yine şampiyonluğun peşini bırakmayacağız. Sonuna kadar zorlayacağız”