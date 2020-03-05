Göksel Gümüşdağ: Türkiye için hep beraber!

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, son günlerde alınan şehit haberlerinin ardından birlik ve beraberlik mesajı verdiği bir basın toplantısı düzenledi. Sözlerine görev yapan tüm askerlere kolaylıklar dileyerek başlayan Gümüşdağ, “İdlib’de şehit düşen askerlerimize Allah rahmet eylesin ve yaralılara da acil şifalar diliyorum. İşlerimizi en iyi şekilde yapıp, Avrupa arenasında ülkemizi gururlandırmak istiyoruz. Son 16’ya kaldığımız gece sahada büyük bir zafer vardı, ama soyunma odasında 33 şehit verdiğimizi öğrendik. Boğazımız düğümlendi, sesimiz kesildi, tek bir kelime edemedik. Bizim işimiz futbol. Başakşehir madem Avrupa’da yoluna devam ediyor öyleyse Türk insanının böyle bir zamanda nasıl kenetlendiğini tüm dünyaya göstermemiz lazım. Kim, hangi takımı tutarsa tutsun mesele Türkiye olunca birimiz hepimiz için oynarız” şeklinde konuştu ve ekledi:

‘Avrupa’da biriz’

“Başakşehir’in, 12 Mart’ta Fatih Terim Stadı’nda oynayacağı Kopenhag maçını şehitlere adıyoruz. Tüm futbolseverlere açık davette bulunuyoruz. Hangi takımı tutarsanız tutun, takımınızın formasıyla da gelebilirsiniz. Elimizde bir Türk bayrağıyla o gece Türkiye’yi destekleyin. Başakşehir, kapılarını size açık tutacak. Lizbon maçında tarihi bir skor alındı. Orada tribünlere baktığımda Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı ve Trabzonsporlu gördüm. Burada şu duyguyu gördük ki böyle acılarda birleşiyoruz. Türkiye’de rakip olsak da Avrupa’da biriz.”

‘Tüm başkanlara davetiye’

Tüm Süper Lig kulüp başkanlarına ve federasyon başkanına imzalı bir davetiye göndererek kendilerini Kopenhag mücadelesine davet edeceğini de dile getiren Göksel Gümüşdağ, “Tüm dünyaya mesele Türkiye olduğunda bir vücut olduğumuzu göstermek istiyoruz. Kopenhag maç için üzerinde ’Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için’ yazılı 17 bin tişört yaptırdık. Aynı zamanda 17 bin de Türk bayrağı yaptırdık. Bir milli maç havasında oynanmasını diliyoruz. Bizi yalnız bırakmasınlar. Buradaki maç gelirinin tamamı da Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak. Bundan da büyük gurur duyuyoruz” dedi.

‘Sporting maçı gibi’

“Sporting maçında inanılmaz tarihi bir skor alındı. Maç sonunda tribünlere baktığımızda farklı takım formalarıyla taraftarlar vardı. Burada şu duyguyu gördük ki böylesi acılarda hepimiz birleşiyoruz.”