Başakşehir'de Okan Buruk ile bu sezonki kötü gidişat sonrasında dün yollar ayrılmıştı. Gündeme gelen ilk isim Aykut Kocaman, bugün Başakşehir kulüp binasına gelerek Göksel Gümüşdağ ve yöneticilerle görüşme gerçekleştirdi.

Göksel Gümüşdağ ile Aykut Kocaman görüşmesi esnasında karşılıklı beklentiler, hedefler ve transferler konuşuldu.

Transfer konuşulurken konu bugünlerde herkesin gündeminde olan İrfan Can Kahveci transferine geldi. Aykut Kocaman, Göksel Gümüşdağ'dan eğer kulübün şartlarını çok zorlamayacaksa İrfan Can Kahveci'nin kadroda tutulmasını istedi.

Buna karşılık Göksel Gümüşdağ da "Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile yürüttüğümüz bir süreç var, diyaloğun sonunda zaten arzu ettiğimiz şartları karşılayamazsalar İrfan Can kadromuzda kalacak" dedi.

Aykut Kocaman’ın tek şartı ise kendi ekibini getirmek oldu.

Fanatik Özel