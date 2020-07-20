Başakşehir kulübü başkanı Göksel Gümüşdağ, TRTSPOR'da yayınlanan "Stadyum" programına katıldı ve yaşanan şampiyonluğun ardından önemli açıklamalar yaptı. Göksel Gümüşdağ, son hafta maçının 26 Temmuz tarihine alındığını ve kulübün kuruluş tarihinde oynanacak bu maçın ardından stadyumda kutlama olacağını ve bu kutlamaya seyircilerin alınacağını açıkladı.

Göksel Gümüşdağ, "Kulübün açılışını 26 Temmuz 2014'te yapmıştık. 6 yıl sonra, 26 Temmuz 2020'de oynayacağımız maçın saatini 17:00'a aldırdık, 21:00 gibi de stadyumumuzda kupamızı kaldıracağız."

"Türkiye şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidebilmesi için puan katkımız %45 oldu"

"Kulübün temelinde Abdullah Avcı'nın büyük bir emeği vardır. Abdullah hocanın ardından Okan Buruk geldi ve taçlandırdı. Bir takım ilk 4'ün içinde 6 yıldır mücadele veriyorsa bu sizi başarıya götürüyor. Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tek takım Başakşehir. Bizim toplamda Türkiye şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidebilmesi için puan katkımız %45 oldu"

"İrfan Can'a teklif yok"

"6 yıldır bu kulübü denk bütçeyle götürüyoruz. Milli Takımda en fazla süre alan isimler bizim futbolcularımız. İrfan Can Kahveci Türkiye'nin gurur duyacağı bir yetenek"

"İrfan Can'ı farklı kulüpler izliyor, teklif geldiğinde değerlendirir. Şampiyon takımda şu an Şampiyonlar Ligi var, 'Yurt dışından teklif geldiğinde değerlendirebilirim' dedi bana da sezon başında. Teklif gelince, her türlü yardımı gösteririz. Şu anda resmi bir teklif yok"

"Cengiz Ünder'in Napoli'ye gitme durumu var"

"Cengiz Ünder'i Roma'ya 15 milyon Euro bedelle sattık. Napoli'ye gitme durumu da var. Bu transfer gerçekleşirse oradan da bize para gelecek."

"Avrupa'da mücadele edebilmek için yabancı sınırlaması olmamalı. Yeni yabancı kuralının bir kez daha değerlendirilmesi lazım"

"Hiçbir zaman hakem hatalarının arkasında art niyet aramadım. MHK başkanını da futbol camiası tanır, dürüst biridir"