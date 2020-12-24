Göksel Gümüşdağ: Bahattin Şimşekin vicdanı varsa gece uyuyamaz

Fenerbahçe maçının bitiminde Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ hakem Bahattin Şimşek'i ağır bir dille eleştirdi. Gümüşdağ şunlaır söyledi: "Maçtan çok maalesef hakemin öne çıktığı bir müsabaka oldu. Özellikle ilk yarı 12. dakikada Gustavo'ya verilecek direkt kırmızı kartı, ki VAR'da tecrübeli bir hakem olmasına rağmen, veremeyince oyuncuların psikolojik olarak sıkıntıya girmesini sağladı hakem. Maç boyua, Caner diye oyuncuyu hepimiz dinliyoruz. Sicilini de biliyoruz. Buna rağmen 90 dakika bir kart çıkaramıyor. İrfan Can olunca 2 kelime söyleyince çıkarıyorlar. Rafael değmiyor bile. Değmediği halde bana niye yapıyorsun diyor, kart görüyor." .

'Tatlı'nın iyi niyetini biliyorum'

"Hakem Bahattin Bey, maalesef yani kariyeri de gösteriyor ki bu maçı kaldırabilecek bir hakem değil. Bir de seyircisiz maç. Ezildi, kaldıramadı. Şampiyon takıma diğer takımların direnç göstermesi normal. Hakemlerin bazılarının bu direnci göstermesini anlamak güç. ahattin Şimşek'in biraz vicdanı, biraz Allah korkusu, biraz şahsiyeti varsa gece uyku uyuyamaz. Ben Serdar Tatlı'nın iyi niyetini biliyorum. Bu hakem rezalet. Hakem bir daha maç alamaz herhalde. Mesele Başakşehir değil, Mesele Fenerbahçe değil. Galip gelir mağlup olursunuz. Bu hatayı hiçbir kulübe yapmasın. Fenerbahçe, bu kartlar dışında 4-1 yense saygı duyarım, ne olacak. 4. hakem beni itti, ben de onu ittim diyor Okan Buruk. Bu hakemi seyrettiği zaman MHK de görecek rezaleti. Ne olacak! Olan oluyor. Gözlemliyor, takip ediyor, anlatıyoruz. Her birini deneyeceğiz. Başka bir şey denememiz gerekirse deneriz.”