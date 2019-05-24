Göksel Gümüşdağ: Abdullah Avcı ile devam edeceğiz

"Başakşehir hedefinden sapmadı, sapmayacak"

"Fenerbahçe, Emre'nin yuvası"

İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER / İSTANBUL (DHA) - Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Başkan Göksel Gümüşdağ, son maçlarda verilen hakem kararlarıyla ilgili olarak, "Enteresan kararlar gelişti. Bunların hepsini izledik. Saha dışında saha içinde yaşanan olaylar kabul edilebilir değil. Futbol öyle bir platform ki hepimizin evine giriyor. Bu platform evin içinde takip ediliyor. Baktığınızda sosyal medyada, televizyonlarda binlerce olumsuz şeyler Türk futbolunun marka değerine çok kötü yansıyor. Futbolu futbol olarak görmek, yaşamak lazım. Bu işe çok farklı anlam yüklememek lazım. Bizim için Başakşehir Futbol Kulübü hedefinden sapmadı, sapmayacak. Her zaman zirveyi zorlayacak, ilk 5'in içinde olacak. Ayağa kalktık. Önümüzdeki sezon için hazırlıklara devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl da aynı heyecanla zirvenin tepesinde olan bir takım olarak göreceğiz" diye konuştu.

"FENERBAHÇE EMRE'NİN YUVASI"

Gümüşdağ, takım kaptanı Emre Belözoğlu için "Emre'nin sözleşmesi 2015 yılında neredeyse futbolu bırakma süreci yaşarken buraya gelip 4 yıl bu takıma inanılmaz katkı sağladı. Yeteneğiyle, savaşma duygusu, isteği ve tecrübesiyle Başakşehir Futbol Kulübü'nün sembolü oldu. Aynı anlamda da bence gelmiş geçmiş en önemli futbolculardan biri. Kendisiyle bir görüşmem oldu. Bizimle 1 yıl daha oynamasını arzu ettik. Fakat kendisi, 'Başkanım bana müsaade ederseniz, Fenerbahçe'yle son 1 yılımı geçirip, futbola veda etme düşüncem var. Böyle bir şey gelişirse sizin müsaadenizi isterim' dedi. Ben de saygıyla karşıladım. Çünkü yuvası. Fenerbahçe benim hayatım, ailem demiştir her zaman Emre. Bu kararı Emre'ye bıraktık. Onun fikir ve kararlarını her zaman önemserim. Yolu açık olsun deriz" dedi.

"ABDULLAH AVCI İLE DEVAM EDECEĞİZ"

Abdullah Avcı ile ilgili 'Takımdan ayrılacak' haberleri için Gümüşdağ, "Abdullah Avcı'dan başka teknik direktörle çalışmadım. Teknik direktörlüğün ötesinde dostluk, arkadaşlığımız var. 5 yıllık sözleşmesi var. Biz bu hikayeyi, efsaneyi tamamlamak istiyoruz bir kupayla. Bunu başarabilecek güçteyiz. Bu takımda bir kültür oluşturdu. Biz hocayla istekliyiz, beraber olmaya devam edeceğiz. Herhangi bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Abdurrahim Albayrak'ın VAR kayıtları ile ilgili yaptığı açıklama için Gümüşdağ şunları söyledi: "Nihat (Özdemir) Bey'in açıklaması oldu. Biliyorsunuz Galatasaraylı yöneticinin VAR ses kayıtları, görüntüleri elimde diyip, özellikle maksatlı Başakşehir'i itibarsızlaştırmak adına bu bilgileri yaydılar. Biz de suç duyurusunda bulunduk. Bir gazeteciye ben size dinleteceğim demiş. Ona da dinletmemiş. Biz VAR kayıtlarının çıkmadığını tespit ettik dedi Nihat Bey. Bize de hiçbir kulübe verilmediğini söyledi."

Stat isminin değişimi ile ilgili soruya Gümüşdağ, "Stat ismi değişmesiyle alakalı bir şey gündemimizde yok" açıklamasında bulundu.

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- Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları