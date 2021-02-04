Tam adıyla Selahattin Göksel Gencer olan futbolcu, kaleci pozisyonunda görev almıştır. Futbolcu, 2019 yılında vefat etmiştir.

Göksel Gencer kimdir? Göksel Gencer hakkında kısa bilgiler

Göksel Gencer, futbol hayatına başladığı günden beri kalecilik yapmıştır. 44 yaşında vefat eden oyuncu, profesyonel kariyerine 1993 yılında başladı.

Selahattin Göksel Gencer Hakkında Analiz:

Doğum Tarihi Nedir? 26 Temmuz 1974

Doğum Yeri Neresidir? Konya

Ölüm Tarihi Ne Zamandır? 24 Ocak 2019

Nerede Vefat Etmiştir? Mersin (Silifke)

Boyu Kaçtı? 1,86 m

Uyruğu Neresidir? Türk

Hangi Mevkide Oynamıştır? Kaleci

Yan Mevkisi Nedir? Yoktur.

En Son Hangi Kulüpte Forma Giydi? Yimpaş Yozgatspor (2008-2009 sezou)

Futbola Veda Edişi: 2008-2009 Sezonu

Göksel Gencer nerelidir?

Eski kaleci Göksel Gencer, Konyalıdır. Ahşehir’de dünyaya gelmiştir. Vatandaşlığı ise Türkiye Cumhuriyeti’ndedir.

Göksel Gencer kaç yaşında vefat etti?

Selahattin Göksel Gencer, 2019 yılında vefat etmiştir. Eski kaleci, vefat ettiğinde 44 yaşındaydı. Göksek Gencer, futbola vefatından on yıl önce, 2009 yılında veda etmişti.

Göksel Gencer hangi takımlarda oynadı?

Eski ve başarılı kalecilerimizden Göksel Gencer, futbolu bırakmasına kadar pek çok takımda oynadı. Bütün takımlarında kaleci pozisyonunda rol almaya devam etti.

Selahattin Göksel Gencer Kariyeri ve Oynadığı Futbol Takımlarının Listesi:

Profesyonel Kariyerine Bakış:

Silifkespor (1993-1994)

Bu takımda Gencer, 16 maçta forma giydi.

Samsunspor (1994-2002)

Gencer bu takımda ise toplam da 93 maçta forma giydi.

Beşiktaş (2002-2003)

Futbolcu, Beşiktaş’ta toplam 4 maça çıktı.

Samsunspor (2003-2005)

Gencer, bu takımda toplam 11 maçta forma terletti.

Antalyaspor (2005)

Burada bir sene kalan eski futbolcu, toplam 9 maça çıktı.

Vestel Manisaspor (2005-2006)

Gencer burada toplam 6 maçta forma giydi.

Mersin İdman Yurdu (2006-2007)

Göksel Gencer, bu takımda toplam 11 defa maça çıkma şansı yakaladı.

Yimpaş Yozgatspor (2008-2009)

Eski kaleci, Yimpaş Yozgatspor’da 12 maça çıktı. Bu takım, futbolcunun futbola veda ettiği takımdır. Jübilesini 1 Temmuz 2009 tarihinde gerçekleştirdi ve futbolu bıraktı.

Milli Takım formasıyla çıktığı maçlar

Göksel Gencer, 1994-1995 sezonunda Milli Takım’da forma giymeye hak kazandı. 94 ve 95 yılları arasında tam 10 kez milli formayı giyme şansına sahip oldu.

Kariyerindeki Önemli Anlar:

Eski kaleci, Beşiktaş’ın 100. Yıl kadrosunda yer aldı. 2002-2003 sezonunda Beşiktaş, 100. Yılını kutluyordu. O dönemde kara kartallar, akıllardan silinmeyecek kadar başarılı bir sezon ortaya koydu.

Beşiktaş, 100. Yılında sekiz senelik şampiyonluk hasretine nihayet son vermişti. Oldukça anlamlı bir zamanda gelen bu şampiyonlukta kadroda Selahattin Göksel Gencer de yer alıyordu. Göksel Gencer, bu dönemde Oscar Cordoba’nın yedeği olarak takımda görev alıyordu.

Göksel Gencer, 2019 yılında vefat etmiştir. Vefatından önce de zaten futbolu bırakmış bulunuyordu. Bu sebeple futbolcunun güncel olarak bir anlaşması bulunmamaktadır.

Selehattin Göksel Gencer, vefat etmeden önce en yüksek piyasa değerini 4 Ekim 2004 tarihinde yakalamıştı. O dönemde Gencer’in değeri, tam olarak 750 bin Euro idi.

Göksel Gencer neden vefat etti?

Milli takımda da forma giyen eski kalecimiz, 2019 yılında evinde ölü olarak bulundu. 24 Ocak 2019 tarihinde vefatının gerçekleştiği biliniyor.

Gencer’in ölüm sebebi olarak ani bir kalp krizi gösterilmektedir. Gencer’in vefatı sonra pek çok takım baş sağlığı diledi. Özellikle forma giydiği eski takımları, bu kayba çok üzüldüklerini belirttiler. Bu takımların başında Samsunspor ve Beşiktaş geliyor.