Gökmen Özdenak, eski bir Türk futbolcudur. Futbola 1980 yılında veda etmiştir. Ayrıca kendisi başarılı bir futbol yazarıdır. Milli takım kalecilerinden Yasin Özdenak’ın abisidir.

Gökmen Özdenak kimdir? Gökmen Özdenak hakkında kısa bilgiler

Gökmen Özdenak, Ayı Gökmen lakabıyla anılan eski bir Galatasaraylı futbolcudur. Spor yazarlığının yanında televizyonda yorumculuk da yapmaktadır.

GÖKMEN ÖZDENAK HAKKINDA BİLGİLER

Doğum yeri neresidir? İstanbul

Doğum tarihi nedir? 22 Haziran 1947

Kaç yaşında? 73 (2020 tarihinde)

Boyu kaç cm? 1, 81

Uyruğu neresi? Türkiye

Hangi mevkide oynadı? Forvet ve Santrafor

Yan mevkisi neydi? Yan mevkisi bulunmamaktadır.

En son hangi takımda oynadı? Galatasaray

Jübile yılı/sezonu: 1980 yılı

Gökmen Özdenak nerelidir?

Gökmen Özdenak, aslen İstanbulludur. Kariyeri boyunca da İstanbul takımlarında oynamıştır. Özdenak’ın yine memleketinde alt yapıya girdiği biliniyor.

Gökmen Özdenak şu an kaç yaşındadır?

Ünlü futbolcu, yazar ve yorumcu şu an 73 yaşında bulunuyor. Özdenak, futbol kariyerine ise 18 yaşında başladı.

Gökmen Özdenak hangi takımlarda oynadı?

Gökmen Özdenak, kariyeri boyunca iki takımda forma giydi. Bu takımlar İstanbulspor ve Galatasaray şeklindedir.

Altyapı kariyeri

Özdenak’ın ilk defa 1965 yılında alt yapıda forma giydiği bilinmekte.

Profesyonel kariyerine bir bakış

İstanbulspor (1967)

Özdenak, 1 Temmuz 1967 tarihinde, 1967-68 sezonunda İstanbulspor as kadroya alındı. Burada 16 maçta forma terletti ve sadece tek sezonda 5 gol attı. Daha sonra ilk ve son transfer süreci başladı.

Galatasaray (1967-1980)

Futbolcu, 1967 senesinde Galatasaray’a transfer oldu. Burada 1980 senesine kadar pek çok maça çıktı. Özdenak’ın, futbolu bırakana kadar bu takımda tam 297 maça çıktığı kaydedilmiştir. Özdenak, Galatasaray’da toplam 99 adet gol atmayı başarmıştır.

1980 yılında futbolu bırakmaya karar verdi. Böylelikle 13 Temmuz 1980 tarihinde aktif futbol yaşamına bir nokta koydu.

Milli Takım zamanı

Gökmen Özdenak, 14 kez milli takım forması giydi.

1966- Türkiye U-18’de 1 kez, 1970- Türkiye U-21’de 4 kez, 1972/77 Türkiye milli formasıyla 9 kez, Milli maçlara çıkmıştır.

Futbol Yazarlığı/Yorumculuğu Kariyeri

Özdenak, futbolu bıraktıktan sonra hem bu konuda yazarlık, hem de yorumculuk yapmıştır. Uzun seneler boyunca Telegol isimli popüler programda yorumculuğa devam etmiştir. Şu an 2015 yılından beri yorumculuk yaptığı Serbest Vuruş programında kariyerine devam ediyor.

Kariyerindeki önemli olaylar nelerdir?

Özdenak, kariyeri boyunca pek çok önemli olaya imza attı. Galatasaray’da 13 sene forma giydi ve bu süre zarfında 4 lig şampiyonluğu ile 2 Türkiye Kupası kazanıldı. 1976 sezonunda, Galatasaray için önemli bir gole imza attı. Bu göl, sarı kırmızılıların Avrupa Kupası’ndaki 50. golü idi. Ayrıca kendisi tam bir golcü olarak bilinirdi. Özellikle kafa vuruşları oldukça ünlüydü.

Özdenak, Galatasaray ile tam 12 kupa kazanan kadroda yer aldı. Bu kupalardan dördü Türkiye Süper Lig, ikisi Süper Kupa, üçü Türkiye Kupası, ikisi Başbakanlık kupasıdır. Son bir tanesi ise 1973 yılında alınan 50. Yıl Kupası’dır. Bu tarihten sonra Özdenak 7 yıl daha futbolculuk yapmıştır.

Milli takımda forma giyerken 1 kez gol attı. Bu gol Romanya ile yapılan hazırlık maçında atılmıştı.

Gökmen Özdenak, futbolu bırakmış bulunmaktadır. Bu yüzden 2021 yılında herhangi bir takımda forma giymeyecektir. Bununla beraber Özdenak, futbolda ter dökmese de yine futbolla alakalı çalışmalarına devam etmektedir.