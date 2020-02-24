TFF 1. Lig’in 23. haftasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor’a 3-0 mağlup olan Giresunspor’un yardımcı antrenörü Gökmen Barış, "Hiç istemediğimiz, beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Çok üzgünüz." dedi. Barış, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, karşılaşmaya iyi başlayamadıklarını söyledi.

Rakiplerinin deplasmanda nasıl oynadığını, neler yapmak istediğini bildiklerini ve bu yönde de hafta içerisinde çalıştıklarını belirten Barış, "Oyuna iyi başlayamadık. Balıkesirspor iyi mücadele etti. İstediler oyunu. Girdikleri pozisyonları değerlendirdiler." diye konuştu.

Gökmen Barış, ikinci yarıya iyi ve baskılı başlamak istediklerini kaydederek, "Erken bulacağımız bir gol skoru döndürmeye katkı sağlardı. Girdiğimiz bir net pozisyon vardı. Onları da değerlendiremedik. Hiç istemediğimiz, beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.