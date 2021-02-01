Gökmen Barış: Çok önemli ve kazanmamız gereken bir maçtı

Süper Lig’in 22. haftasında konuk ettiği Göztepe’yi 2-1 yenen Yukatel Denizlispor’un yardımcı antrenörü Gökmen Barış, "Bizim için çok önemli ve kazanmamız gereken bir maçtı." dedi. Barış, Denizli Atatürk Stadı’nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, göreve geldikleri ilk maçta 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Galibiyetin önemine değinen Barış, "Bizim için çok önemli ve kazanmamız gereken bir maçtı. Başka bir sonuç da düşünmedik. Oyuncularımız sahada ellerinden gelenin fazlasını yaptı. Kaliteli, iyi ve karakterli bir oyuncu topluluğumuz var. Zaman geçtikçe daha iyi olacağımıza inanıyorum. Bu galibiyet camiamız ve taraftarımıza hayırlı olsun." diye konuştu.