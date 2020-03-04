Gökhan’ın yerine 2 aday var

Siyah-Beyazlılar’da teknik ekibin, Ankaragücü karşısında zorunlu durumlar dışında kadro değişikliği yapması beklenmiyor. Defans, orta saha ve hücum kurgusu hemen hemen belli olan Beşiktaş’ta Alanyaspor maçında sakatlanan ve cuma akşamına yetişmesi zor olan Gökhan Gönül’ün yerine 2 aday var. Bunların birincisi Başakşehir maçında olduğu gibi Lens’i sağ beke çekerek ön tarafta Diaby’i kullanmak... İkinci seçenek ise sağ bekin Necip, sağ önde Lens şeklinde olacağı kadro ile maça başlamak olacak.