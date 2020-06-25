Gökhan’ın Fener’le anlaştığı doğru değil!’

Caner Erkin’le anlaşmaya yakın olduğu belirtilen Fenerbahçe’nin, bir başka eski oyuncusu Gökhan Gönül için de girişimlerde bulunduğu iddia edilirken oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, FANATİK’e konuştu. Bulut, “Gökhan’ın Fenerbahçe’yle anlaştığı doğru değil. Şu anda yurt dışındayım. İstanbul’a döndüğümde yönetici Emre Kocadağ’la Gökhan’ın Beşiktaş’taki durumu için görüşeceğim” dedi.

Gökmen Özcan