Sağ beke takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Di Placido’yu yeniden gündemine aldı. Bruno Peres’in transferi için uzun süre uğraşan yönetim, istediği sonuca ulaşamadı. Yıllık 2 milyon 500 bin euro kazanan Brezilyalı futbolcunun daha yüksek bir kontrat istemesinden dolayı bu transferin zora girdiği ve rotanın yeniden Di Placido’ya döndüğü öğrenildi.

AVRUPA’YI İSTİYOR

Arjantin ekiplerinden Lanus forması giyen 25 yaşındaki futbolcu için Siyah-Beyazlılar daha önce de girişimlerde bulunmuştu. Sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Di Placido, kariyerine Avrupa’da devam etmek istiyor. (Akşam)