Gökhan Zan kimdir, nereli?

Gökhan Zan, stoper mevkiinde oynayan ve milli takım kariyeri olan başarılı bir sporcudur. Doğum yeri olan Hatay aynı zamanda Gökhan Zan’ın memleketidir. Hataylı olan Gökhan Zan bu şehirde doğmuş ve büyümüştür. Futbolculuk kariyerine ise memleketi olan Hatay şehrinde başlamıştır. İstanbul’da kariyerine devam eden Gökhan Zan zaman zaman memleketine ziyarete gitmeyi ihmal etmemiştir.

Gökhan Zan kaç yaşında?

Gökhan Zan 7 Eylül 1981 tarihinde dünyaya gelmiştir. Hatay’da dünyaya gelen Gökhan Zan şu an 50 yaşındadır. Eylül doğumlu olmasından dolayı Başak burcu olarak bilinmektedir. Başak burcu kişiler çalışkan ve başarı için mücadele eden kişilerdir. Gökhan Zan’da burcunun özelliklerini taşıyarak çok çalışmıştır ve başarı için mücadele vermiştir.

Gökhan Zan boyu kaç?

Futbolda stoper mevkileri oldukça önemli pozisyonlardan birisidir. Takımların gol yememesi için çaba gösteren stoperler genellikle güçlü ve hızlı oyunculardan seçilmektedir. 1,92 metre boyunda olan Gökhan Zan son derece yapılı bir vücuda sahipti. Ayrıca hızlı ve çalışkan bir futbolcuydu. Bu sayede stoper mevkiinde tercih edilen oyunculardan birisi olmuştur.

Gökhan Zan hangi takımlarda oynadı?

Hatayspor

Çanakkale Dardanelspor

Beşiktaş

Gaziantepspor

Galatasaray

Gökhan Zan futbolu ne zaman bıraktı?

Gökhan Zan, şu anda herhangi bir takımda futbol oynamamaktadır. Kariyerine 1999 yılında başlayan Gökhan Zan, özellikle Beşiktaş ile başarılı maçlara imza atmıştır. Bu başarısı sayesinde A milli futbol takımında forma şansı bulmuştur. Başarılı stoper kariyerini Süper Lig takımlarında sürdürmeyi seçmiştir. Son sezonunu ise Galatasaray spor kulübünde geçirerek 2015 yılında futbolu bırakmıştır.

Kariyerine ilk başladığı zamanlarda düşük ücretler alan Gökhan Zan zaman içerisinde ücretini katlamayı başarmıştır. 2010-2011 sezonunda Galatasaray’da futbol oynayan Gökhan Zan bu dönemde 3 yıllığına sözleşme imzalamıştır. Bu sözleşme karşılığında Galatasaray’dan 700 bin Euro garanti para ve maç başına ise 20 bin Euro maaş almıştır.

Gökhan Zan futbola hangi takımda başladı?

Gökhan Zan kariyeri boyunca birçok takımda görev yapmıştır. Başarılı bir kariyer geçiren Gökhan Zan kariyerine Hatayspor ile başlamıştır. Memleketi olan Hatay’ın alt yapısından profesyonel takımına transfer olarak kariyeri başlayan Gökhan Zan daha sonra Süper Lig’in en büyük takımlarında görev almayı başarmıştır. 2015 yılına gelindiğinde ise Galatasaray takımında kariyerini sonlandırmıştır.

Milli Takım Kariyeri

Futbolcular için kulüp takımlarında oynamaktan daha büyük bir heyecan ise milli takımda görev almaktır. Her futbolcunun hayali olan bu durumu Gökhan Zan’da çok istemiştir ve başarmıştır. Gökhan Zan, 2 sefer 19 yaş altı milli takımında, 7 sefer ise 21 yaş altı milli takımda görev almıştır. Ayrıca Türkiye A Milli takımı ile 35 kez forma şansı bulmuştur. A milli formayı giyen Gökhan Zan başarılı bir futbol kariyeri geçirmiştir.