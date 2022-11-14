Gökhan Zan: 'En iyisi o'

Eski milli futbolcu Gökhan Zan NTV'deki "Kırılma Anı" programına konuk oldu.

Kariyerinde Hatayspor, Dardanelspor, Beşiktaş , Gaziantepspor ve Galatasaray formalarını giyen Zan, futbolculuk kariyerine nokta koyduktan sonra da teknik ekipte görev aldı. Gökhan Zan en son Atakaş Hatayspor'da yardımcı antrenörlük görevinde bulunmuştu.

(Selçuk İnan Galatasaray formasını uzun yıllar giydi)

En iyiler: İbrahim Toraman, Selçuk İnan ve Drogba

Zan'a yöneltilen "Birlikte oynadığınız en iyi futbolcu kimdi? sorusuna Gökhan Zan "Sayısız oyuncular var. Beşiktaş'ta İbrahim Toraman, Galatasaray'da Selçuk İnan. Yabancılarda Drogba" şeklinde cevap verirken,

(Drogba 2013 yılında Galatasaray'a gelmişti)

Real Madrid maçını unutamıyor

Gözünü kapattığında Real Madrid maçına gittiğini de sözlerine ekledi.

(Gökhan Zan / Galatasaray - Real Madrid maçında Cristiano Ronaldo ile)

Stoper olarak en büyük zaafının ise "Genç yaşlarda çok tecrübeli oyuncularla oynamamam benim gelişimimde biraz frenledi açıkçası. Çok daha tecrübeli oyuncularla oynamış olsaydım çok daha iyi bir noktaya gelebilirdim" ifadelerini kullandı.