Gökhan Zan: Cristiano Ronaldo beni geçemedi

Beşiktaş, Galatasaray ve Milli Takım'ın eski futbolcusu, şimdilerde Hatayspor'un sportif danışmanı Gökhan Zan'dan Cristiano Ronaldo itirafı... FANATİK instagram canlı yayınına katılan Zan, karantina günleri ve kariyeriyle alakalı samimi açıklamalarda bulundu.

İşte Gökhan Zan'ın FANATİK instagram yayınındaki flaş sözleri...

Salgın süreci evde vakit nasıl geçiyor?

Hatay/Antakya'dayım. Salgın başladığında burada yakalandım. Kronik rahatsızlığı olan annem olduğu için dışarıyla temas kurmamaya özen gösteriyorum. Ev işlerinde kendisine yardımcı oluyorum. Temizlik, bulaşık, çamaşır bende ancak ütüyü beceremediğim için kardeşime bıraktım. Uzun zamandır annemle bu kadar vakit geçiremediğim için o da mutlu bir bakıma. Kendini güncelliyor ve bize sürekli yemek yapıyor. Açıkcası ben de onun yemeklerini çok özlemişim.

Scouting kurup, özkaynaklarımıza yöneleceğiz

Hatayspor olarak iyi bir dönemden geçerken talihsiz bir salgın ortaya çıktı. Sportif danışman olarak hem Hatayspor'a hem de Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a yardımcı oluyor. Salgın sonrasında neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Scouting sistemi kurup, mütevazı şekilde özkaynaklarımıza yönelmek istiyoruz.

Selçuk İnan'ın transferi...

Selçuk İnan çok sevdiğim, Hataylı bir kardeşim. Kendisinin futbolu Galatasaray'da bırakmak istediğini biliyorum. Transfer görüşmesi olmadı ancak şartlar uygun olursa o zaman konuşulur. Selçuk memleketinin takımını sürekli takip ediyor, soruyor.

Milli Takımı son dönemde nasıl buluyorsun?

2008 yılında bizim katıldığımız Avrupa Şampiyonası'ndan sonra en iyi milli takım diyebilirim. Çok değerli bir jenerasyon ve çok değerli bir hocaları var. Bu pandemi süreci onlar için büyük şanssızlık oldu. Umuyorum ki gelecek dönemde kaldıkları yerden devam edecekler. İnşallah bizim 2008'de elde ettiğimiz dereceyi egale edip, hatta daha iyisini yapabilirler.

EURO 2008 bizim için unutulmaz bir turnuvaydı.. Senin en unutamadığım anlar neler?

Çeyrek finaldeki Hırvaistan maçı... Tam maç bitti derken 119. dakikada gol geld. 120. dakikada Semih'in sonsuza vurduğu golle kazandık... Golü yediğimiz pozisyonda bir baktım Rüştü abi çapraza doğru koşuyor. Ne olduğunu anlamadım. Nabız 200 atıyor... Sağlıklı düşünemiyorum. Geri geri koşarken golü yedik. Ancak sonrasında tarifi olmayan bir zaferle sahadan ayrıldık.

Bir de tabii bize sonradan anlattılar Baros ve Sivok'un durumu var... Çek Cumhuriyeti maçında hepsi hayaller kuruyor maç 2-0'ken takımdakiler prim gelecek, lüks araba alacağım, yatırım yapacağım düşünüyormuş. Sonra maç 2-1 olunca yüzleri biraz düşse de devam demişler. 2-2 olunca yüzleri düşmüş ama en sonunda 3-2 olunca yıkılmışlar. Onların hayallerini yıktık.

EURO 2008 milli takımı ile EURO 2020 milli takımı maç yapsa kim kazanır?

Kazanan her türlü Türkiye olur (Gülüyor)

Merih mi, Ozan mı, Çağlar mı?

3 futbolcumuz da Avrupa'nın büyük liglerinde mücadele ediyor. Bu durum her baba yiğidin harcı değildir. Merih yüreğiyle oynuyor. Savaşçı bir ruha sahip. Ozan'la Galatasaray'da birlikte çalışmışlığım da var. Daha teknik ve soğukkanlı. Çağlar'da ise her ikisinden de var. Bundesliga ve Premier Lig tecrübesi olması diğer ikisine göre bir adım öne çıkarıyor.

İlerleyen yıllarda futbolseverler tarafından Beşiktaşlı Gökhan mı yoksa Galatasaraylı Gökhan olarak mı anılmak istiyor?

Ben Galatasaraylıyım... Beşiktaş bana çok şey kattı. Kariyerimde şampiyonluklar, Türkiye Kupası, Süper Kupa'lar kazandığım, kaptanlık yaptığım Türkiye'nin en büyük camialarındana birisi. Milli takıma yükselmeme, Galatasaray'a transfer olmama büyük rol oynadı. Kalbimde gönlümde her zaman yeri olacaktır. Beşiktaş'tan ayrılırken Fenerbahçe ve Trabzonspor da beni istedi. Ancak ben Galatasaraylı olduğum için diğer kulüpleri düşünmedim. Futbolu bırakırken teklifler vardı. Antalyaspor'la 2 yıllığına anlaşmıştık ancak ben 'Galatasaraylı Gökhan' olarak anılmak istediğim için son anda vazgeçtim.

Gelelim Juventus maç sonuna...

O maç gerçekten unutulmaz, efsane maçlardan biriydi. Juventus'ta Llorente vardı boyu 2 metre benden yaklaşık bir 10 cm uzun. Atletik özellikleri üst seviyedeydi. Tevez vardı çok güçlü, hızlı, hareketli. Ona karşı oynamak da hiç kolay değil. Bu iki isme karşı üst düzey bir performans çıkardım.

Maç sonu açıklamanı bir daha yapabilir misin?

Mümkün değil (Gülüyor) O an içimden gelen bir durumdu o. Galatasaray'ın kim olduğunu herkese bir kez daha gösterdik. UEFA takımı değil Şampiyonlar Ligi takımı olduğumuzu işaret ettim. Boğulacaksak küçük denizde değil okyanusta boğulalım dedim.

Real Madrid maçı ve Cristiano Ronaldo eşleşmesi

O karşılaşma da yine çok özeldi benim için. Real Madrid'li oyunculara ve maçı izleyenlere 'acaba' dedirttik. Cristiano Ronaldo bir makine. İnanılmaz özellikleri var. Gücü, hızı, zekası... Önlem almak çok zor. O karşılaşmada ne havadan ne yerden beni geçememişti. Her başarılı müdahaleden sonra benim de özgüvenim yerine geliyordu. O karşılaşmada 2 gol atmıştı ancak biri ofsayt biri de son dakika boş kaleyeydi...

Kariyerinde birlikte oynarken en iyi anlaştığın stoperler kimler?

Ujfalusi, Zago, Ronaldo...

Futbolcu olsan bu süreçte idmana çıkar mıydın? Evde nasıl bir program yapardın?

Herhalde deli gibi çalışırdım. Şimdi de pek bir farkı yok aslıda. Günde 3 idman yapıyorum. Evde ekipmanlarım var. Tesislere de girebilen az sayıda kişiyiz. Bizden başkası giremiyor. Koşu antrenmanlarımı özellikle tesiste yapıyorum. Burada (Hatay) doğayla daha çok içiçeyiz.

Kariyerinde seni en çok etkileyen teknik direktör?

Birçok değerli teknik adamla çalıştım. Tigana, Mustafa Denizli, milli takımda Guus Hiddink, Fatih Terim, Prandelli, Mancini gibi... Bir yerli bir yabancı söyleyecek olursam Fatih Terim ve Roberto Mancini diyebilirim.

Birlikte oynadığın en yetenekli oyuncular?

Arda Turan ve Engin Baytar... Özellikle Engin'in enterasan bir yeteneği vardı.

Şampiyonluk yarışına gelecek olursak, Süper Lig'deki durumu nasıl görüyorsun?

Galatasaray hızını almış gidiyordu. 25. haftadan sonra vites yükselten Galatasaray'ın karşısında durmak zor. Ancak Trabzonspor özellikle Hüseyin Cimşir hoca ile iyi bir ivme yakaladı. Fedakarlık da göstererek iyi bir performans ortaya koyuyorlar. Başakşehir ise Abdullah Avcı'dan sonra hoca değişimi etkisini pek hissetmedi diyebilirim. Okan Hoca da felsefesini sahaya çok iyi yansıttı. İki genç hocanın böyle başarılı olması mutluluk ve gurur verici ancak hepsinden daha kurt bir hoca var o da Fatih Terim. Havasını bulunca önünde durmak çok zor.

Pandemi sona erdikten sonra yapacağınız ilk şey ne olacak?

Bu ara fotoğrafçılığa merak sardım. Bol bol fotoğraf çekiyorum. Yeni yerler keşfederek, yeni maceralar arayarak gezmek istiyorum diyebilirim. Diğer yandan ihmal ettiğim dostlarımla daha çok vakit geçirmek istiyorum.

Birlikte oynadığın en iyi 11... (Beşiktaş, Galatasaray, Milli Takım)

Muslera, Gökhan Gönül, Ujfalusi, Zago, Deli İbo (İbrahim Üzülmez), Felipe Melo, Selçuk İnan, Arda Turan, Sergen Yalçın, Sneijder, Didier Drogba

Didier Drogba hakkında neler söylersin...

Pazubandsız nasıl kaptanlık yapılır, pazubandsız nasıl liderlik yapılır onu Drogba'da gördüm. İnanılmaz bir insan. Sıfır ego, sıfır kapris. Çok mütevazı. Gerçek anlamda bir efsane benim için.

Gökhan Zan'la kısa kısa

En sevdiğin dizi: Ozark

En sevdiğin yemek: Annemin içli köftesi

En sevdiğin kitap: Tarih kitapları. Özellikle İlber Ortaylı. Bizim için büyük bir değer

Esat Soydabircan-fanatik.com.tr