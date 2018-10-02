02 Ekim Salı Diyarbakır at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Gökhan Yalçınkaya günün programını değerlendirdi.

ÜNLÜOĞLU taylığındaki gibi

1.AYAK:Büyük çoğunluğu sıkıntılarla uğraşan ve son dönem vasat yarışlar ortaya koyan isimlerin her sonuca açık gözüken mücadelesinde favorim TİLKİ’dir. Stilinde birçok at var ama en hızlısı kendisi. Son startında makine çıkışında jokeysiz başlamış, ama yarışı koşmak isteyince o şekilde üçüncü olmuştu. Binicisi üzerinde olmayınca derecesiz sayıldı. Daha müsait rakipler arasında bu kez bir solukta bitirebilir. Rakip gördüğüm ilk isim AKLISELİM’dir. Bu tip süratli geçmeye aday koşularda zaman zaman sürpriz çıkışlar yapan bir isim. Geçen haftaki koşusunda ‘’Aykara’’ start çıkışından sonra ‘’Delicihan’’ ın önüne kapatmasa, Delicihan, yarışı kazanan Archipelagos’u nefeslendirmez temposunun üzerine çıkarırdı, dolayısıyla Aklıselim de bana göre muhakkak tabela içerisinde yer alırdı, ki 2 yarış önce aynı mesafede ikinci olurken geçen hafta Çınar Belediye koşusunu kazanan ‘’Güvenbakan’’ ı arkasına aldığını hatırlatayım. Daha sonra AYKARA tutuyorum. Önceki yarışı ile son yarışı arasında ne değişti de bu kadar kötü koştu anlamadım, anlık bir sıkıntı yaşamış olabilir, çünkü o günkü aprantisi de 350 metre kala enseye basmıştı, değişen binicisiyle bugun ıskalamayalım. Bu üç ismin yanı sıra, el değiştirdikten sonra Doğuya getirilen ve 4 aylık istihrat tedavi sürecinden sonra kısa mesafede ilk kez çıkacağı bu pistde dinçlik yarışı yapma pozisyonundaki FIRTINA İBO, bu pist mesafede geçmişte güzel yarışlarına tanıklık ettiğimiz BEYHAK, takibimdeki FİRİGYALI daha sonraki sıralamamdır.

2.AYAK:ARNAVUT, Bursada kendisinden çok şeyler beklenen bir safkandı. El değiştirdikten sonra Diyarbakıra getirildi, ilk startında etkili koşarken piste aşina olacağının sinyalini verdi, lakin son yarışında startdan çok dağınık çıktı, koşuda oldukça süratli başlayınca ön tarafa bir türlü gelemedi, kendini sıktığını düşünüyorum, öyle ki binicisi de 250’den sonra rahatlattı, kendi haline bıraktı, bir de o gün 61 kiloydu, bugun normale binen sıkletiyle daha etkili olacaktır. CİHANA BEDEL’in tam kendini bulmuşken, Adana’ya götürülüp kısa vade çim koşturulması bana göre gereksizdi, fit safkan yeniden ideal koşullarına dönüyor. BALAHATUN, hayatının en iyi durumunda, mesafe biraz daha uzun olsa banko önerecektim, ama kısada da geçmişte iyi yarışları var. MANDELİNO’nun formunda önemli gelişmeler var, ve bu kez eksi 7 deklare dikkat! RODOLFO, yeniden form tuttu, süslemesi yakındır. PEEKAY, sıkıntılarından kurtulunca ses vermeye başladı, at iyi olmuş. BELLA CAVALLO’yu da binicisi son yarışında stili dışı koşup kaçırmaya çalıştı, o yüzden etkili olamadı, sağı solu olmayan bir at, sona ekledim.

3.AYAK:Gerek orta mesafeli kısa vade yarışında, gerekse akabindeki kısa vade Şart 5 yarışında mükemmel performans ortaya koyarken taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan ve fit durumunu muntazam idmanlarla devam ettiren SON VİRAJ, bir kez daha kazanması kuvvetle muhtemel gözüken en güçlü aday olup, Ferit Yardımcı’nın istese binebileceği başka şanslı bir at daha varken bir kez daha kendisiyle devam etmesindeki ısrarı göz önünde bulundurarak, ayrıca ‘’Patoz ve Yalazbeyi’’ gibi iki süratli atın da yarışı yüksek tempolara girdireceğini varsayarak YİĞİT MUSTAFA rakip gördüğüm tek isimdir.

4.AYAK:Son startında dil bağı denenen ve süratli stiliyle sonlara kadar mücadele içerisinde yer alıp yakın ara 4.lük elde eden HUUT, iyi duruma geldi, bu kez durmayabilir, kuponlarda öncelikle bulunmalıdır. Geçen hafta ilk kez koşmasına rağmen, tecrübeli bir tay gibi aksiyonlar sergileyip, uzun sprintinde çok beğendiğim ve bugun yarış görmenin de tecrübesiyle daha tehditkar olmasını beklediğim DİYAHAR, rakip gördüğüm ilk isim olup, genel form durumu tatminkar gözüken ŞİRİNCAN, Ankara’daki makine provalarını, ekibe yakın bir dostumdan aldığım videolarda izlediğim, çok süratli bir kısrak olan, henüz pek adından bahsettirmese de zamanla ekmeğini yedireceğini düşündüğüm, ‘’Bolt Runer’’ın anneden kardeşi olan BOLT GIRL, ilk kez koşacak kapalı kutu DELİ ZERUK koşuda söz sahibi olabileceğini düşündüğüm diğer isimlerdir.

5.AYAK:Taylığının flaş isimlerinden ÜNLÜOĞLU, yaşadığı bazı sıkıntılar sebebiyle Nisan ayının 3.haftasından itibaren geriye alınıp, 4 aylık istihrat-tedavi evresi geçirmişti. İyi bir ekip tarafından hazırlanan kısaların klas safkanı, nefes handikapına rağmen önceki yarışında elde ettiği ikincilik kazanan kadar başarılıydı, akabinde toplanarak döndüğü yarışında buradaki rakiplerinden bazılarını da arkasına alarak kolay kazanmış, o gün de son ayak tekim olduğu için altılıyı bulmama vesile olmuştu. Stilinde pek çok rakibi bulunmasına rağmen iyi olduğu zamanlar bu durumdan etkilenmeyen çabuk safkanın, yine bir solukta bitirmesini bekliyorum, bankomdur.

6.AYAK:Durumunda gözle görülür aşamalar kaydeden SANCAKBEYOĞLU, tempoyu belirleyeceği koşuda bu kez bitirebilir. 3.5 ay aradan sonra katıldığı geçen haftaki yarışında bir nevi nefes açıp buranın provasını yapan BENTUMBUL, öncelikli rakibi olup, BABASAHAKIRAN, BATUGÜL, GELENAY, ASRASYAD imkanlar dahilinde değerlendirilmesi gereken diğer isimlerdir.

10,2,3,1,4,6 // 3,4,2,8,1,9,12 // 4,2 // 4,3,6,1,2 // 5 // 10,11,6,7,4,1