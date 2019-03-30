Gökhan Töre’ye ağır ceza!

Beşiktaş yönetimi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalar nedeniyle Gökhan Töre'ye 100 bin Euro’luk (634 bin TL) ceza verdi.

30 Mart 2019, Cumartesi 06:28
- A +
Gökhan Töre’ye ağır ceza!

Kara Kartal’ın devre arasındaki kampına dahil edilmeyen ve kadro dışı bırakılan Gökhan Töre, geçen hafta sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’a yüklenmişti. Orman’ı, “Bazı şahısların amacının Beşiktaş’ın başarısından daha başka şeyler olduğuna artık eminim” sözleriyle hedef alan Töre için yönetim, disiplin soruşturması başlatmıştı.

Konuyla ilgili olarak kararı veren yönetimin, Gökhan’a açıklamaları sebebiyle 100 bin Euro’luk (634 bin TL) ceza verdiği belirtildi.

Bu haberi de okudularFikret Orman'ın hedefinde Tayfun Korkut var!

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.