Beşiktaş’ın yıldız kanat oyuncusu Gökhan Töre, dizindeki sakatlığını atlatmasının ardından takıma dönmüş ancak idman eksiği sebebiyle geri planda kalmıştı.
Teknik direktör Şenol Güneş’ten fazla şans bulamayan 27 yaşındaki futbolcu, bu durumdan dolayı rahatsızlığını dile getirmesinin ardından kadro dışı bırakılmıştı.
Beşiktaş’ın Antalya kampına götürülmeyen ve kendisinden kulüp bulması istenen Töre’nin, menaceri aracılığıyla arayışının sürdüğü belirtildi. Başarılı futbolcuyla Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’nın ilgisinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan dün 27 yaşına giren Töre için, Beşiktaş Kulübü ve UEFA’nın Instagram hesabından kutlama mesajı yayınlandı.