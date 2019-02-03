Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Gökhan Töre'nin Fenerbahçe'ye transfer olan ve açıklamalarıyla gündem yaratan Tolgay Arslan'ın Twitter'dan yayınladığı açıklamayı beğenen Gökhan Töre'den konuyla ilgili açıklama geldi.

İşte Gökhan Töre'nin açıklaması:

Eski takım arkadaşım Tolgay Arslan’ın yapmış olduğu bir paylaşımını içeriğini okumadan beğendim. Kısa süre sonra paylaşımı okudum ve beğeniyi geri çektim. Kulübümün aleyhine yazılmış bir paylaşımı beğenmem kesinlikle söz konusu değildir. Kamuoyuna duyurulur.