Gökhan Töre’den isyan golü!

Yeni Malatyaspor’daki 1 sezonluk macerasının ardından Siyah-Beyazlılar’a geri dönen Gökhan Töre, dün oynanan Konyaspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. 61. dakikada Güven Yalçın’ın yerine oyuna dahil olan başarılı kanat oyuncusu, sahaya ayak basmasının ardından takımının hücum hattını hareketlendirmeyi başardı. 28 yaşındaki futbolcu, peş peşe gelen Konyaspor golleri sonrasında saha içerisinde adeta çılgına döndü. Oyunun 90+1’inci dakikasında Konyaspor ceza alanı köşesinden topla buluşan Gökhan, 3 futbolcuyu geçip toplamda 5 rakibi arasından yaptığı klas vuruşla golünü attı. Töre, müthiş golüyle 90 dakika içerisinde Beşiktaş adına tek olumlu harekete imza atmış oldu.