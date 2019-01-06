Gökhan Töre-Serdar Aziz takasına Fenerbahçe engeli!

Cim-Bom, milli stoperini Kartal’a verip, Gökhan Töre’yi takıma katmak için harekete geçti, ancak Serdar Aziz’i ikna edemedi. 1.8 milyon euro alacağı bulunan futbolcu, “Benim tercihim önemli” diyerek Fener’i istediğini ilan etti.

Galatasaray gözden çıkardığı ve Beşiktaş’a gitmesini istediği Serdar Aziz’den beklenmedik bir yanıt aldı: “Ben Fenerbahçe’ye gitmek istiyorum.”

Teknik direktör Fatih Terim tarafından gözden çıkarılan sarı-kırmızılı oyuncuyu takasta kullanmak isteyen sarı-kırmızılıların düşüncesi gerçek olmadı. Bu konuda Beşiktaş ile dirsek temasına geçen sarı-kırmızılı yetkililer, Tolgay Arslan işi olmayınca ibreyi Gökhan Töre’ye çevirdi.

Rodrigues’in ayrılığının ardından kanat takviyesi için bu formülü benimseyen sarı-kırmızılılar, Serdar Aziz’i bu takasta kullanmak istedi. Çünkü Fatih Terim, Gökhan Töre’yi Şenol Güneş de Serdar Aziz’i takımında görmeyi amaçlıyordu.

Ancak bu plan Serdar’dan döndü. Milli stoper, kendisiyle temas kuran sarı-kırmızılı yetkililere, “Burada başkasının ne istediği değil benim tercihim önemli.

Ben de Fenerbahçe’de oynamak istiyorum” yanıtını verdi. Bu durum Galatasaray’da soğuk duş etkisi yarattı. Yönetim, gözden çıkarılan futbolcunun Fenerbahçe’ye gitmesi halinde sarı-kırmızılı taraftarların tepki göstermesinden çekiniyor.

Fenerbahçe, Galatasaray’dan 1.8 milyon euro alacağı olan Serdar’dan, bonservis sorununu çözüp gelmesini bekliyor.

7: Bu sezon Galatasaray formasıyla 12 karşılaşmaya çıkan, bunların 10’unda forma giyen Serdar Aziz’in görev aldığı karşılaşmaların 7’si galibiyetle sonuçlandı, ikisi beraberlikle bitti. Cim-Bom Serdar Aziz ile sadece Akhisar’a mağlup oldu. (Skorer)