Gökhan Töre sahaya indi

Geçen sezonu Yeni Malatyaspor’da geçirdikten sonra Siyah-Beyazlılar’a geri dönen Gökhan Töre, Beşiktaş formasıyla yeni macerasına dün itibariyle başladı. Önceki gün Antalyaspor’la oynanan Süper Lig karşılaşmasını Vodafone Park’tan takip eden Töre, Kara Kartal’la transferinin ardından ilk idmanına çıktı. Yaklaşık 4 milyon TL’lik bir bedel ödeyip Yeni Malatyaspor’dan ayrıldıktan sonra çalışmalarına bireysel olarak İstanbul’da devam eden ve bundan dolayı büyük bir kondisyon eksiği bulunmayan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, yeniden döndüğü yuvasına kısa sürede adapte oldu. Form olarak takımın seviyesine çıkabilmek için ekip çalışmasına ek olarak bireysel olarak da hazırlıklarda bulunan Töre’nin, perşembe günü Rio Ave’yle oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer alması ancak ilk 11 için Süper Lig’de pazar günü Konyaspor’la deplasmanda oynanacak maçı beklemesi gerekiyor.

‘Taraftarla bağım bambaşka’

Beşiktaş’a imza atmasının ardından açıklamalarda bulunan Gökhan Töre, “Tekrardan bu formayı taşımak ve bu camiaya dönmek beni çok gururlandırdı. Sergen hocamıza buradan teşekkür ediyorum. Tekrardan yuvama döndüğüm için çok mutluyum. Maalesef pandemiden dolayı statta taraftarımızla olamayacağız. Onların desteğinin bizi ileri taşıyacağını düşünüyorum. Taraftarla aramdaki bağ bambaşka. Onlar da bunu çok iyi biliyor. Onları çok seviyorum. Onların da sevgisini her zaman hissetim. Beşiktaş’tan ayrıldığımda da bunu hissettim. Onlara minnettarım ve sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanmıştı