Gökhan Töre Kasımpaşa yolunda

Siyah-Beyazlılar’ın Antalya kampına götürülmeyen isimler arasında yer alan Gökhan Töre, menaceri aracılığıyla kendisine yeni takım bakmaya başlamıştı.

İlk etapta yoluna Beşiktaş’ta devam etmek istese de teknik direktör Şenol Güneş’in kendisi hakkında verdiği olumsuz raporun ardından ayrılığa yeşil ışık yakan Töre’nin, kariyerine İstanbul’daki bir takımda görev yapmak istediği bildirildi.

Mustafa Denizli yönetimindeki Kasımpaşa’nın, Gökhan’ın yeni rotası konusundaki en yakın takım olduğu öğrenildi.

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