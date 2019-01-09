Beşiktaş'ın, Antalya kampına götürmediği ve başka bir takıma transfer olacağı konuşulan Gökhan Töre hakkında pek çok iddia ortaya atılmıştı. 26 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray'a transfer olabileceği de iddia edilmişti. Gökhan Töre ile ilgili ortaya çıkan iddialara, menajeri Ali Pektaş cevap verdi.

"Gazetelerde adı geçen hiçbir kulüp ile görüşmedim" diyen Pektaş, sözlerine şöyle devam etti:

Gökhan Töre, Beşiktaş'ın sözleşmeli futbolcusu. Beşiktaş Yönetimi ile konuşup Gökhan'ın durumunu netleştirmeden başka kulüplerle görüşmem mümkün değildir.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre Beşiktaş'ta takımdan ayrıla kalan Gökhan Töre bu sezon 6'sı Avrupa 2'si Süper Lig maçı olmak üzere 8 karşılaşmada 210 dakika süre aldı.

Kaynak: Sabah