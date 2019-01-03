Gökhan Töre Galatasaray'a yakın!

Bir süredir Cim Bom’un radarında yer alan Gökhan Töre, Beşiktaş’ta kamp kadrosuna alınmadı. Aslan nabız yoklayacak.

03 Ocak 2019, Perşembe 06:29
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Gökhan Töre Galatasaray'a yakın!

Beşiktaş’ta kamp kadrosuna alınmayan Gökhan Töre, Siyah-Beyazlı kulüpten ayrılma kararı aldı. Bir süre önce adı Serdar Aziz’le takas iddiasında göndeme gelen 26 yaşındaki kanat oyuncusu için, Galatasaray’ın nabız yoklayacağı öğrenildi.

Sezon sonunda kontratı bitecek olan Gökhan, menaceriyle birlikte bonservisini kulüpten almak üzere harekete geçti. Eğer taraflar sorunsuz bir şekilde bonservis meselesini çözebilirse, Galatasaray yıldız futbolcuya resmi teklif yapacak.

Daha önce de gündeme gelen takas formülünün artık geçerli olmadığı ve transferin ancak oyuncu boşa çıkarsa gerçekleşeceği bildirildi.

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