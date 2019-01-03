Beşiktaş’ta kamp kadrosuna alınmayan Gökhan Töre, Siyah-Beyazlı kulüpten ayrılma kararı aldı. Bir süre önce adı Serdar Aziz’le takas iddiasında göndeme gelen 26 yaşındaki kanat oyuncusu için, Galatasaray’ın nabız yoklayacağı öğrenildi.

Sezon sonunda kontratı bitecek olan Gökhan, menaceriyle birlikte bonservisini kulüpten almak üzere harekete geçti. Eğer taraflar sorunsuz bir şekilde bonservis meselesini çözebilirse, Galatasaray yıldız futbolcuya resmi teklif yapacak.

Daha önce de gündeme gelen takas formülünün artık geçerli olmadığı ve transferin ancak oyuncu boşa çıkarsa gerçekleşeceği bildirildi.

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