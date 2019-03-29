Cim Bom’un transfer gündeminde yeni isim Gökhan Töre... Sezon başında da adı Sarı- Kırmızılı kulüple anılan 27 yaşındaki futbolcu, şu sıralarda kulübü Beşiktaş’la ciddi sıkıntılar yaşıyor. Alacakları ödenmediği gerekçesiyle sert bir açıklama yayınlayan Töre’nin, sezon sonunda bağlarını koparmaya hazırlandığı, menacerleri vasıtasıyla Galatasaray’a haber yolladığı ortaya çıktı.

Teknik direktör Fatih Terim’in oyun tarzını beğendiği Töre, sezon bitiminde bonservis bedeli olmadan Galatasaray’a imza atabilir. Ancak Gökhan Töre bağlarını resmi olarak koparmadan oyuncuyla görüşme olmayacak.

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