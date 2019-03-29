Gökhan Töre Galatasaray'a haber yolladı!

Beşiktaş’la yolları ayırmak için geri sayıma geçen Gökhan Töre’nin, menacerler vasıtasıyla Galatasaray’a haber yolladığı öne sürüldü.

29 Mart 2019, Cuma 06:08
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Gökhan Töre Galatasaray'a haber yolladı!

Cim Bom’un transfer gündeminde yeni isim Gökhan Töre... Sezon başında da adı Sarı- Kırmızılı kulüple anılan 27 yaşındaki futbolcu, şu sıralarda kulübü Beşiktaş’la ciddi sıkıntılar yaşıyor. Alacakları ödenmediği gerekçesiyle sert bir açıklama yayınlayan Töre’nin, sezon sonunda bağlarını koparmaya hazırlandığı, menacerleri vasıtasıyla Galatasaray’a haber yolladığı ortaya çıktı.

Teknik direktör Fatih Terim’in oyun tarzını beğendiği Töre, sezon bitiminde bonservis bedeli olmadan Galatasaray’a imza atabilir. Ancak Gökhan Töre bağlarını resmi olarak koparmadan oyuncuyla görüşme olmayacak.

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