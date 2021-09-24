Gökhan Töre Beşiktaş taraftarını çıldırttı!

Süper Lig 'deki Altay maçına 11 eksikle çıkan Beşiktaş 'ta Gökhan Töre de şans buldu. İzmir'deki maça ilk 11'de başlayan kanat oyuncusu eline geçen fırsatı yine kötü kullandı.

Siyah-beyazlı futbolcu ilk yarıda 13 pas hatası yaptı ve %35 pas başarısıyla oynadı. Gökhan Töre'nin ilk yarıdaki top kaybı sayısı ise 15 oldu.

Gökhan Töre'den 19 top kaybı

Sergen Yalçın futboluyla eleştiri alan Gökhan Töre'yi 75. dakikada oyundan çıkardı. Tecrübeli futbolcu maçı %36 pas isabet oranı, 14 pas hatası ve 19 top kaybıyla tamamladı. (Ajansspor)