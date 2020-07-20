Medipol Başakşehir'in yıldız ismi Gökhan İnler, İtalya'da yayım yapan Calcio Mercato 24 adlı internet sitesine verdiği özel röportajda birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türk asıllı İsviçreli oyuncu şampiyonlukla tamamladıkları sezonu değerlendirirken transferi hakkında da konuştu. İşte 36 yaşındaki ön liberonun o sözleri:

"Taraftar faktörü belirleyici oldu"

"Şampiyonluğu koronavirüs nedeniyle dışarıda değil, kendi aramızda kutladık. Üç sezondur Başakşehir'de oynuyorum ve bu süreçte hep Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile şampiyonluk mücadelesi verdik. Sürekli lider ya da ikinciydik ama sonunu asla getirememiştik. Bu sezona iyi başladık. Sonrasında ise birtakım iniş çıkışlar yaşadık ama koronavirüs sonrası hem iyi dinlendik hem de sıkı çalıştık.

Pandemi sürecinin şampiyonluğumuza yardım ettiğini düşünmüyorum. Herkes dinlendi ve iyi çalıştık. Bu noktada farkı taraftarların yarattığını söyleyebilirim. Büyük kulüplerin lig boyunca kendilerini hep ileri doğru iten çok önemli bir taraftar gücü var. Bu sayede iyi oynamasanız bile kazanabiliyorsunuz. Ama bu yıl hiçbir takımın taraftar gücü yoktu. Bizim zaten 5-10 bin seyircimiz olduğundan bu duruma alışıktık. Ancak rakiplerimiz açısından bu, belirleyici bir faktör oldu. Yol boyunca çok kolay puanlar kaybettiler. Biz ise hepsini kazandık. Başarımıza biraz katkıları olsa da bu kadar yıl sonra şampiyonluğu hak ettiğimizi düşünüyorum.

Leicester City, Napoli, Beşiktaş ve Zürih'te ligi kazandığımızı düşünürsek gittiğim takımlara uğurlu geldiğimi söyleyebilirim. Fakat bu zaferler durduk yere kazanılmadı. Ben, takımım için her gün çalışan bir futbolcuyum. Eğer bir takım şampiyon oluyorsa oradaki herkes maksimumuna ulaşmış demektir."

"Her ihtimale açığım"

"Bir takım için bence en temel unsur oyuncu grubu. Soyunma odasındaki atmosferin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu noktada kaliteden de bahsedilebilir ama uyum olduğunda her şey var demektir. Örneğin Leicester City'de şampiyonluğun ne olduğunu kimse bilmiyordu. N'Golo Kante, Riyad Mahrez ve Jeremy Vardy en nihayetinde şampiyon oldular ama takım olarak hep birlikte çalıştık. Zaferler asla tesadüfen elde edilmez. Ne ekerseniz onu biçersiniz.

Kariyerime Başakşehir'de devam edip etmeyeceğim henüz belli değil. Normalde iki hafta içinde veda etmem lazım ama önümüzde oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi maçları var. Şu an için her şey ihtimal dahilinde."