Napoli'nin Fenerbahçe 'den transferi adına büyük uğraş verdiği Kim Min-jae konusunda eski oyuncularından olumlu referanslar gelmeye devam ediyor. Marek Hamsik sonrası Adana Demirspor'un tecrübeli ismi Gökhan İnler de Kim Min-jae hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.





Radio Marte'ye yaptığı açıklamalarda Napoli'nin Kim Min-jae transferini bir an önce bitirmesi gerektiğini dile getiren Gökhan İnler, "Onu tanıyorum, ona karşı oynadım ve bence bir an önce transfer edilmesi gerekiyor. Napoli için doğru profildir. Napoli'ye gidecek oyunculara orada işlerin nasıl yürüdüğü anlatılmalı çünkü kararlılık ve açlığa ihtiyaçları var. İşte Kim Min-jae zaten bunlara sahip" dedi.

Fransız ekibi Rennes'in Kim Min-jae transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı belirtiliyordu ki Kalidou Koulibaly'nin ayrılığı sonrası Napoli'nin Güney Koreli oyuncunun transferini bitirmek adına görüşmeleri hızlandırdığı aktarılmakta.