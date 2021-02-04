Gökhan İnler İsviçre’nin Olten şehrinde doğmuş olan Türk asılı futbolcudur. Her iki devlette de vatandaşlığı olan oyunculardan birisidir. Futbolcu daha çok yabancı devletlerde forma giymiştir. Özellikle ilk olarak Solothurn, Basel, Aarau, Zürich, Udinese ve Napoli takımlarında forma giydiği bilinmektedir. Bu takımlarda kendini göstermesi sayesinde diğer birçok turnuvaya girmeye hak kazanmıştır. 21 yaş altı milli takımlarında her iki ülkede birden bulunmasından dolayı milli takımlarda yer almıştır. Bulunduğu mevki ve oyuncu kalitesinden dolayı birçok gol atmıştır. Bu gollerin toplamı yaklaşık olarak 65’tir. Toplamada iki dünya kupası turnuvasında forma giymeye hak kazanmıştır. 2014 dünya kupasında Türkiye için milli takım kaptanlığı yapmıştır.

Gökhan İnler nereli?

Gökhan İnler İsviçre doğumlu olan gurbetçi bir ailenin üyesidir. Gökhan İnler'in annesi Samsunlu, babası Tekirdağlı'dır. Gökhan İnlerin babası geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybettiği bilinmektedir. Boyu 1, 83 olan futbolcu mevkii için oldukça kaliteli bir oyuncudur.

Gökhan İnler kaç yaşında?

Gökhan İnler 27 Haziran 1984 yılında İsviçre’de Olten ilinde doğmuş olan futbolcudur. Gökhan İnler şuan 36 yaşındadır. Türkiye birçok okul ve öğrenciye destek vermesi ile bilinen Gökhan İnler doğum gününde öğrencilere yardım etmiştir.

Gökhan İnler hangi takımlarda oynadı?

Gökhan İnler için futbol kariyeri ilk olarak doğduğu şehir de başlamıştır. Olten şehrinin yerel takımlarında oynayan futbolcu hocası ve arkadaşları tarafından çok sevilmektedir. Devamında alt yapı eksiklerinden dolayı Solothurn ve Basel takımlarına transfer olmuştur.

Yirmi yaşında kendini büyük takımlara gösteren Gökhan İnler Aarau takımına transfer olmuştur. Burada yaklaşık olarak bir sezon boyunca bulunmuştur. Çıktığı maçlarda ön son adam oynamasından dolayı birçok kulüp tarafından dikkat çekmiştir. Devamında Napoli’den Zürich takımlarına kadar birçok takımda 2016 yılına kadar oynamıştır.

28 yaşında Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Gökhan İnler bir yıl boyunca da Beşiktaş’ta onamıştır. Ayrıca Gökhan İnler Türkiye ve İsviçre takımlarında ortak olarak milli maçlara katılmıştır. 2006 ve 2015 sezonları arasında İsviçre adına tam 89 maça çıkmıştır.

Milli maçlara toplam olarak 93 kere katılmıştır. Beşiktaş’tan sonra başak şehir transfer olan Gökhan İnler son olarak adana demir spora transfer olmuştur. Şuan Gökhan İnler adana demir sporda oynamaktadır.

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Gökhan İnler şuan güncel piyasa değeri 150 bin Euro olan futbolcudur. Adana demir spor ile bir yıl daha sözleşmesi bulunmaktadır. Ayrıca Gökhan İnler çıktığı maç başına da ücret almaktadır. Sözleşmenin bitiş tarihi 30 Haziran 2021 yılında bitmektedir. Adana Demirspor'da oynayan Gökhan İnler sezon boyunca çoğu maçta yer almıştır.

1,83 boyuna sahip olan Gökhan İnler çift ayaklı bir futbolcu olması nedeni ile birçok maçta kendini göstermektedir. Özellikle ilerleyen yaşına rağmen son derece atik ve hızlı bir futbolcu olarak bilinmektedir.

Kemik yaşı gerçek yaşından düşük çıkan Gökhan İnler adana demir sporda bir yıl daha oynayacaktır. Spor yorumcuları ve uzmanlar tarafından Gökhan İnler gelecek sezonlarda jübile yapması beklenebilir.

Oynadığı mevki ve edindiği tecrübeler sayesinde futbol içerisinde bulunacağı düşünülmektedir. Özellikle hem İsviçre de hem de Türkiye de çıktığı milli maçlar bu durum üzerinde etkilidir.