Gökhan İnler: Hepimiz daha kompakt, agresif oynadık

Süper Lig 'in 20. haftasında deplasmanda Fenerbahçe 'yi 2-1 mağlup eden Adana Demirspor'da ilk golün sahibi Gökhan İnler, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Gökhan İnler'in açıklamaları şöyle;

Çoktan beri böyle bir gol atamamıştım. Çok mutluyum. Takımı tebrik etmem lazım. Maç istediğimiz gibi başlamadı. Penaltıdan sonra 1-0 geri düştük. Benim özelliğim maçı bazen geri döndürüyor, kazandırıyor. Önemli bir golüm var. En mutlusu kazandık. Elimizden geleni yaptık, 3 puanla ayrıldık. Neden bu çıkış başladı; bence bizim etkimiz çok tecrübeli oyuncular olarak. Futbolda en önemlisi keyif almak. Keyif alırsan herkes daha iyi olur, daha iyi çalışır. Giresun maçıyla çıkış başladı. Hepimiz daha kompakt, agresif oynadık. 5 maçta 13 puan aldık böylece.