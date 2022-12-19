Gökhan Gül, Süper Lig ekiplerinin radarında

Spor Toto 1'inci Lig'de oynadığı 17 maçta aldığı 1 galibiyet ve 4 beraberlikle sadece 7 puan toplayarak son sıraya demir atan Gençlerbirliği'nin gurbetçi oyuncusu Gökhan Gül, sergilediği performans ile Süper Lig ekiplerinin dikkatini çekti. Ağustos 2021'de Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımından transfer edilen 24 yaşındaki savunmacı, istikrarlı görüntüsünün yanı sıra golcü kimliğiyle de ön plana çıktı. Gençlerbirliği'nin bu sezon oynadığı 17 maçın 16'sında sahaya ilk 11'de çıkan ve bir maçı da kırmızı kart cezası dolayısıyla kaçıran Gül, kaydettiği 4 golle de ligde stoperler arasında en çok gol atan oyuncu konumunda. Haziran 2023'te sözleşmesi sona erecek olan savunma oyuncusu için Süper Lig ekiplerinin devre arasında Gençlerbirliği'nin kapısını çalacağı öğrenildi. Maddi anlamda zorluk yaşayan Ankara ekibinin de oyuncudan bonservis bedeli kazanmak için gelecek tekliflere sıcak bakması bekleniyor.

DHA