Spor Toto Süper Lig 'in ikinci yarısının ilk maçında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş heyecan verici mücadele sonunda 2-2 berabere kaldı.

Maçın son anlarında Gökhan Gönül, Umut Meraş'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görmüştü. Daha sonra saha içi karışmış ve Montero ile kısa bir tartışma yaşamıştı.

Gökhan Gönül, yaşanan olayla ilgili FANATİK'e açıklamalarda bulundu.

Gökhan tartışmayla ilgili olarak, 'Kırmızı kart sonrası yaptığım müdahalenin o an için ağır olduğu düşündüğümden hakeme bunu anlatırken Montero'nun beni itmesiyle ufak bir reaksiyonum oldu. Vurma ya da başka bir şey yok. Futbolun içinde olağan şeyler.' dedi.

Gökmen Özcan