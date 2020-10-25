Fenerbahçe 4'üncü haftadaki Fatih Karagümrük maçını 2-1 kazanırken 2 fire birden vermişti. Karşılaşmanın ardından Gökhan Gönül'ün sol üst arka adalesinde sertleşme tespit edilmişti. Mauricio Lemos da 85.dakikada ikinci sarı karttan kırmızı görmüştü. İki oyuncu da Milli ara sonrası oynanan Göztepe mücadelesinde Sarı- Lacivertli formayı giyememişlerdi.

Nazım-Serdar kulübeye

Tedavi süreci tamamlanan ve hafta içi idmanlardaki performansıyla Erol Bulut'un gözüne giren Gökhan Gönül bir maç aradan sonra sağ bekteki yerine geri dönecek. Göztepe önünde iyi bir performans sergilese de Nazım Sangare kulübeye çekilecek. Stoper Lemos da Serdar Aziz'den formayı geri alacak, Tisserand ile birlikte savunmanın göbeğinde oynayacak. Fenerbahçe’de Kovid-19 süreci devam eden Dirar, bir süredir alerjik rahatsızlığı bulunan Thiam ve hazır olmayan Perotti bu akşam kadroda olmayacak.