Gökhan Gönül ve Caner Erkin transferinde son dakika!
Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'ta forma giyerek sarı-lacivertli taraftarları üzen Gökhan Gönül ve Caner Erkin, çubuklu formaya dönebilir. Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan iki yıldız ile siyah-beyazlı yönetim kritik bir görüşme gerçekleştirecek.
Corona virüsü salgını nedeniyle sıkıntı günler yaşayan Beşiktaş'ta bugün kritik bir görüşme var. Takvim'in haberine göre; siyah-beyazlı kurmaylar bugün sözleşmelerinin son yılını yaşayan Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile masaya oturacak.
850'ŞER BİN EURO TEKLİF EDİLECEK
Yönetimin her iki futbolcuya da yıllık 850 bin Euro garanti para teklif etmesi bekleniyor. Maç başı ve ekstra bonusların ne kadar olacağı ise belirsiz. Gökhan ve Caner'in teklifi kabul etmemesi durumunda Fenerbahçe her iki oyuncu ile görüşmelerini sıklaştıracak.
Fenerbahçe'nin özellikle Caner Erkin'in menajerleriyle geçtiğimiz günlerde sıkça bir araya geldiği fazlasıyla yazılıp çizilmişti. Caner Erkin'in de eski takımı Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyordu.