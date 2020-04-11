Fenerbahçe'de son dakika Gökhan Gönül ve Caner Erkin gelişmesi. Beşiktaş Yönetimi, kontratı sona erecek Caner Erkin ve Gökhan Gönül için teknik direktör Sergen Yalçın’la bir görüşme gerçekleştirmişti. Coronavirüs tedbirleri sebebiyle telefon üzerinden yapılan temasta genç hoca, iki futbolcuyla ilgili olarak kararını yönetime iletmişti. Sergen Yalçın’ın, 2 oyuncu konusunda ilk olarak yıllık 1.8 milyon Euro maaşı bulunan Caner Erkin için, Siyah-Beyazlı idarecilere; “Caner Erkin’in kalitesi tartışılmaz. Ama maddi boyuttan dolayı kendisiyle sözleşme uzatılmayabilir.'' dediği öğrenilmişti. Bu sezon ortaya koyduğu etkili futbolla dikkat çeken takımın 35 yaşındaki sağ beki Gökhan Gönül’den oldukça memnun olduğunu belirten Sergen Yalçın, 1.7 milyon Euro maaşı bulunan tecrübeli oyuncunun, bu bedelde indirime gidip Beşiktaş’la yola devam edebileceğini düşündüğünü yönetime iletmişti.

'Maliyetlerini araştırmak gerekiyor'

Bu son dakika gelişmesinin ardından oyuncuların son durumu Fenerbahçe'nin yönetim katında konuşuldu. Skorer'de yer alan habere göre; toplantıda, "Gökhan en az 1 yıl, Caner en az 2 yıl daha üst seviyede oynayabilir. Maliyetlerini araştırmak gerekiyor" şeklinde fikir birliği çıktı.

Fenerbahçe harekete geçebilir

Ancak Fenerbahçe, ne Gökhan ne de Caner için bir girişim yapmadı. Oyuncuların kendileriyle veya menajerleriyle temasa geçilmedi. Şayet sezonun tamamlanmasının ardından bütçe kısmak zorunda olan Beşiktaş oyuncularla yollarını ayırırsa, Fenerbahçe harekete geçebilir.

Fenerbahçe'de 2. kaptan olan Gökhan, Sarı Lacivertli yönetimden teklif almadığı için devre arasında Beşiktaş ile protokol yapmış, sezon sonunda bedelsiz olarak Kartal'a katılmıştı. Caner ise Inter'in yolunu tutmuş ancak İtalya'da şans bulamayınca aynı transfer döneminde Beşiktaş'a kiralanmıştı.



