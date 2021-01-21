Öte yandan Gökhan Gönül, Jose Sosa ve Kemal Ademi, zorlu maçın kafilesine dahil edildi. Ancak Gökhan’ın maç kadrosuna alınıp alınmayacağı henüz belirsiz. Ayrıca belinde ağrıları bulunan Caner Erkin’in bu akşam 11’deki yerini alması bekleniyor. Son karar, maç saatinde yapılacak muayene sonrası verilecek. Caner oynamazsa, Novak göreve hazır.

Soğuk havada sıcak karşılama

Sarı-Lacivertliler, Sivasspor maçının son provasını dün sabah saatlerinde Samandıra’da gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümünde çift kale maç oynandıktan sonra taktiksel ve bireysel çalışmalar yapıldı. Ardından Fenerbahçe kafilesi, özel bir uçakla karşılaşmanın oynanacağı Sivas’a gitti. Yanlarında soğuk havaya nedeniyle özel ekipmanlar da götürdüler. Sarı-Lacivertliler Sivas’a ulaşıtğında sıcaklık -13 dereceydi. Buna rağmen taraftarlar kafileyi karşıladı. Meşaleler yakıldı, tezahüratlar yapıldı, takıma moral verildi.